Украина тайно направила своих инструкторов по БПЛА в Британию: в The Times раскрыли подробности

Украина тайно направила своих инструкторов по беспилотникам в Великобританию для обучения военнослужащих новейшей тактике применения БПЛА на поле боя. Таким образом украинские войска помогут британской армии подготовиться к потенциальному конфликту.

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Инструкторы из Украины делятся своим боевым опытом в рамках операции "Интерфлекс". Об этом сообщает The Times.

Министр по делам ветеранов Эл Карнс заявил, что Великобритании пора принять тот факт, что вскоре технология БПЛА будет работать автономно, поскольку украинские специалисты обучают британские силы. Бывший морской пехотинец добавил, что британской армии необходимо быть готовой к развертыванию беспилотников, способных поражать цели без необходимости участия человека в управлении.

Карнс заявил, что в будущем тысячи автономных беспилотников смогут наносить массированные удары по целям по собственной инициативе. При этом он предупредил, что существуют "серьёзные последствия" нового характера войны, но Британия "должна это принять".

Текущая политика правительства исключает разработку систем оружия, способных использовать летальную силу без вмешательства человека. Однако предложение Карнса потребует изменения политики.

По его словам, характер конфликта изменился с началом войны в Украине, и впервые со времен Первой мировой войны применение иной системы вооружения, нежели артиллерия – беспилотников – привело к большему количеству жертв на поле боя.

По словам Карнса, уже существуют технологии, позволяющие беспилотным системам перемещаться в зону действия, определять, выбирать, преследовать и поражать цели как автономно, так и с обязательным участием человека. Он представил себе сценарий с тысячами беспилотников, возможно, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, с системами, мыслящими самостоятельно в рамках заданных параметров.

"Уроки Украины применимы сейчас и имеют огромную актуальность для любого театра военных действий. Представьте себе беспилотный надводный корабль, находящийся в тысячах морских миль впереди авианосца, волну беспилотников перед наступлением пехоты или тысячи беспилотников, бороздящих глубины боя и поражающих цели по собственной инициативе", – отметил Карнс.

Напомним, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли поражение по месту запуска вражеских дронов в районе Теткино Курской области. В результате ликвидировано до 20 операторов БПЛА.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжают совершенствовать тактику ударов с использованием дронов-камикадзе. Враг пытается таким образом компенсировать эффективность украинских мобильных огневых групп.

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