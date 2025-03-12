Украинское производство дронов и постоянная модернизация: Зеленский провел заседание технологической Ставки

Украинские оружейники будут не только увеличивать производство дронов, но и сосредоточятся на усовершенствовании возможностей наших БПЛА преодолевать РЭБ и противовоздушную оборону. Для этого требуются дополнительные контракты, финансирование и инвестиции. Военно-политическое руководство страны обещает помощь украинским предпринимателям в этих вопросах.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране 12 марта. Он отметил, что именно этой теме было посвящено последнее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Провел сегодня Ставку – Технологическую Ставку. Прежде всего – относительно наших дронов и дальнобойных ударов украинских дронов. Провели анализ недавнего применения: качество ударов, результаты применения, наиболее эффективные образцы дронов. Были и военные, и чиновники, и главное – наши производители дронов и другого оружия", – рассказал украинский лидер.

По его словам, сейчас одна из ключевых задач – "увеличение возможности нашего оружия преодолевать российские РЭБ и противовоздушную оборону".

"Производители предлагали конкретные технологические решения. Через десять дней мы вернемся к этим вопросам, и нужны ответы на все, что звучало сегодня", – сказал Владимир Зеленский.

Как определил президент, украинские дроны, в том числе их постоянная модернизация, являются "одной из ключевых частей системы сдерживания России". Боевые БПЛА нужны на фронте. Кроме того, по словам Зеленского, они "нужны для обеспечения безопасности Украины долгосрочно".

"И это будет наше международное преимущество – то, как мы сможем экспортировать безопасность после этой войны. Уже сейчас – огромный интерес наших друзей в мире к украинским разработкам, к нашим возможностям, нашим технологическим производствам. Украинцы показали в этой войне, как много чего могут делать дроны", – подчеркнул гарант Конституции.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе производство все более современных и эффективных дронов обязательно станет экономическим преимуществом в отношениях с нашими партнерами.

"Все, что будет достигнуто для украинской безопасности сейчас, будет работать на Украине в течение лет и десятилетий", – заверил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, разведка Британии уже оценила последствия наиболее массированного удара украинскими дронами по России в 2025 году. Российские СМИ почти не рассказывали об этой атаке, что, вероятно, свидетельствует о беспокойстве среди верхушки РФ. Но последний массированный налет украинских БПЛА на столицу РФ был достаточно эффективен.

Речь идет об атаке в ночь на вторник, 11 марта, когда в Московской области пожаловались на массированную атаку десятков беспилотников и многочисленные взрывы. Российские власти заявили об "сбитии 337 дронов". Также сообщалось об отмене движения поездов в Москву и Подмосковье из-за станции Домодедово и временных ограничений в четырех московских аэропортах.

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