Украина упорно работает над исключением РФ из Совета Безопасности ООН - Кулеба

Совет Безопасности ООН нуждается в перезагрузке для того, чтобы исключить Российскую Федерацию из его состава. Однако это может быть длительным процессом, и Украине следует проявлять настойчивость в этом вопросе.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. Украина стала первой страной, которая выдвинула инициативу о нелегитимности членства Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

"Этот процесс не может произойти быстро, так как необходимо провести полную перезагрузку Совета Безопасности ООН, чтобы исключить Россию из него. Однако мы настойчиво продвигаем эту идею и делаем все, что в наших силах. В настоящий момент Россия занимает председательское кресло в Совете Безопасности ООН в течение этого месяца, и мы максимально используем этот период времени, чтобы приблизиться к достижению нашей цели", – заявил Кулеба.

Кулеба отметил, что несмотря на то, что вопрос нелегитимности членства Российской Федерации в Совете Безопасности ООН является актуальным уже не первый год, Украина стала первой страной, которая выдвинула его на международном уровне.

Напомним, 3 апреля Россия приступила к председательству в ООН. В своей первой речи постпред РФ в ООН Василий Небензя заговорил о переговорах с США. Он выдал, что Россия будет готова организовать встречу Лаврова и Блинкена в ООН, если США захотят.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ не должна участвовать в Совете безопасности ООН. Причина тому – ведение военных действий на территории Украины, в частности, непрекращающиеся обстрелы.

С требованием исключить РФ из СБ ООН выступил также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. После появления в сети видео с ужасной казнью украинского военнопленного российскими оккупантами глава украинской дипломатии заявил, что "Россия – хуже ИГИЛ", следовательно, ей нет места среди цивилизованных стран.

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