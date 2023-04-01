Председательство России в Совбезе ООН свидетельствует о банкротстве этого института – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что РФ не должна участвовать в Совете безопасности ООН. Причина тому – ведение военных действий на территории Украины, в частности, непрекращающиеся обстрелы.

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Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении. Глава государства подчеркнул, что от российских ракет постоянно умирают дети.

"Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка – пятимесячного мальчика, его звали Данило. Из Авдеевки, на Донбассе. Родители ранены. Российская артиллерия... Один из сотен артиллерийских обстрелов, которые государство-террорист совершает ежесуточно. И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН. Сложно представить что-то, что больше доказывает полное банкротство таких институтов", – сказал он.

Президент заявил, что Россия применила все возможные формы терроризма. Он также отметил, что председательство этого государства в Совбезе ООН указывает на необходимость реформирования этого глобального института, чтобы предотвратить государства-террористы и любые другие государства, стремящиеся к терроризму, от разрушения мира.

"Террористы должны проиграть, должны отвечать за террор, а не председательствовать где угодно", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта российские оккупационные войска снова обстреляли Авдеевку Донецкой области. Враг ударил по городу из артиллерии, убив младенца. Жертвами обстрела стали два человека, среди которых ребенок 2022-го года рождения. Еще два человека получили ранения.

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