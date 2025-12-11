Украина стала ближе к репарационному кредиту: в ЕС согласовали новые правила хранения замороженных активов РФ

Послы государств-членов Евросоюза в четверг, 11 декабря, договорились об изменении правил, которое упрощает процесс хранения в ЕС замороженных активов страны-агрессора. В частности, отныне единодушие членов ЕС о продлении удержания активов центробанка РФ не является единственным вариантом.

Об этом сообщил редактор по европейским вопросам "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Также это изданию Euractiv подтвердили неназванные дипломаты стран ЕС.

"Послы ЕС только что договорились об изменении правил, которое упрощает хранение замороженных российских активов в блоке. Единодушие о продлении замораживания больше не является единственным вариантом. Это – большой шаг к потенциальному репарационному займу Украине", – отметил Рикард Йозвяк.

Согласны не все

Сейчас санкции в отношении активов страны-агрессора должны единогласно продлеваться столицами ЕС каждые шесть месяцев. Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан ранее уже неоднократно угрожал заблокировать продление санкций.

Послы ЕС обсудят вопрос репарационного кредита Украине дополнительно в пятницу и воскресенье, 12 и 14 декабря, отмечают в Euractiv и добавляют, что хотя подавляющее большинство стран ЕС поддержали решение, принятое сегодня, в пятницу Венгрия и Словакия "проголосуют против". А Бельгия, вероятно, воздержится, цитирует издание свои источники.

Более того, венгерское правительство уже осудило "неприятный прецедент", созданный голосованием в четверг. У Орбана считают, что это "существенный переход от правового порядка ЕС, основанного на Договоре, к неизведанной территории".

Также в Будапеште вновь повторили, что принятие предоставления Украине российских активов "несет риск срыва текущих переговоров".

Позиция Бельгии

Интересно, что Бельгия, которая в отличие от Венгрии и Словакии, лично заинтересована в решении вопроса российских активов (потому что подавляющее большинство их находится в бельгийских банках), еще не раскрыла странам ЕС свою позицию по иммобилизации активов.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно выступал против предоставления Украине репарационного кредита.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера он назвал возможную конфискацию замороженных российских активов"радикальным, незаконным и неразумным" шагом. Мол, кроме "кражи" денег центробанка РФ для репарационного кредита есть другие варианты финансирования Украины.

