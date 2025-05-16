Украина способна продолжать борьбу с Россией, но нужно закончить войну, – Умеров

Министр обороны Рустем Умеров 16 мая заявил, что Украина способна и в дальнейшем продолжать борьбу с российской агрессией. Однако эту войну нужно закончить, чтобы сохранить жизни людей, подчеркнул он.

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Об этом Умеров сказал в эфире телемарафона. Это заявление прозвучало на фоне переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

Министр в очередной раз повторил, что Украина хочет мира.

"Украина сфокусирована на людях, и мы способны продолжать бороться, но в конце концов нам надо закончить эту войну", – подчеркнул Умеров.

Он рассказал, что на переговорах с российской стороной в Стамбуле обсуждали два основных вопроса – обмен и прекращение огня.

По словам Умерова, стороны договорились обменяться военнопленными по формуле "1000 на 1000". Москва и Киев согласовали точную дату обмена, но пока ее не озвучивают.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

В украинском МИД заявили, что во время переговоров российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

А в МИД Турции сообщили, что украинская и российская делегации договорились о дальнейшей встрече во время переговоров в Стамбуле. Стороны достигли "принципиального" согласия о продолжении переговоров в будущем.

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