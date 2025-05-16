Украина способна продолжать борьбу с Россией, но нужно закончить войну, – Умеров
Министр обороны Рустем Умеров 16 мая заявил, что Украина способна и в дальнейшем продолжать борьбу с российской агрессией. Однако эту войну нужно закончить, чтобы сохранить жизни людей, подчеркнул он.
Об этом Умеров сказал в эфире телемарафона. Это заявление прозвучало на фоне переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
Министр в очередной раз повторил, что Украина хочет мира.
"Украина сфокусирована на людях, и мы способны продолжать бороться, но в конце концов нам надо закончить эту войну", – подчеркнул Умеров.
Он рассказал, что на переговорах с российской стороной в Стамбуле обсуждали два основных вопроса – обмен и прекращение огня.
По словам Умерова, стороны договорились обменяться военнопленными по формуле "1000 на 1000". Москва и Киев согласовали точную дату обмена, но пока ее не озвучивают.
Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.
В украинском МИД заявили, что во время переговоров российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.
А в МИД Турции сообщили, что украинская и российская делегации договорились о дальнейшей встрече во время переговоров в Стамбуле. Стороны достигли "принципиального" согласия о продолжении переговоров в будущем.
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