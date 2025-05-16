Делегации Украины и РФ достигли "принципиальной договоренности" о новой встрече – МИД Турции

Украинская и российская делегации договорились о дальнейшей встрече во время переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле. Стороны достигли "принципиального" согласия о продолжении переговоров в будущем.

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Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети X. По его словам, "сегодня был важный день для мира во всем мире".

Диалог проходил при посредничестве Турции и завершился определенными договоренностями. По результатам "интенсивных дипломатических усилий" делегации согласовали несколько важных решений, которые могут стать шагами к будущему мирному урегулированию.

В частности, стороны договорились осуществить обмен по 1000 пленных с каждой стороны как "меру укрепления доверия". Также они планируют обменяться письменными предложениями по условиям возможного прекращения огня.

"Они также договорились письменно поделиться с другой стороной условиями, которые позволят достичь прекращения огня. Стороны также принципиально договорились о повторной встрече", – написал Фидан.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара и в дальнейшем будет играть активную роль в содействии диалогу между сторонами. Он заявил, что Турция готова делать все необходимое для достижения длительного мира между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая в Стамбуле сначала состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого прошла встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах с российской стороной в Стамбуле обсуждали два основных вопроса – обмена пленными и прекращения огня. Стороны договорились обменяться военнопленными по формуле "1000 на 1000".

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона "приняла во внимание" запрос на прямые переговоры лидеров РФ и Украины. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после чего продолжатся переговоры.

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