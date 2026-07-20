"Украина рассчитывает на незамедлительное открытие всех переговорных кластеров": Корецкий провел беседу с фон дер Ляйен

Украина ожидает открытия всех переговорных кластеров для вступления в Европейский Союз и дальнейшего продвижения переговорного процесса. Правительство готово проводить необходимые реформы, чтобы приблизить членство в ЕС.

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Об этом, после первого телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил украинский премьер Сергей Корецкий. В ходе переговоров они также обсудили продолжение реформ, подготовку к отопительному сезону, финансовую помощь ЕС и укрепление оборонного потенциала Украины.

"Украина рассчитывает на открытие всех переговорных кластеров для вступления в Европейский Союз без промедлений", — заявил Корецкий.

По его словам, Украина подтвердила готовность продолжать реализацию необходимых реформ и выполнение всех обязательств в рамках процесса вступления.

"Рассчитываем на сохранение единства ЕС в поддержке Украины и дальнейшее продвижение переговорного процесса", — добавил он.

В ходе беседы особое внимание уделили подготовке Украины к отопительному сезону. Речь шла о привлечении дополнительных средств для создания необходимых запасов газа и восстановления энергетической инфраструктуры. В рамках программы Ukraine Support Loan государство уже получило 8,1 млрд евро, а также ожидает своевременного выделения следующих траншей макрофинансовой помощи и средств в рамках программы Ukraine Facility.

"Рассчитываем на своевременное выделение в этом году очередных траншей макрофинансовой помощи и Ukraine Facility, которые имеют критически важное значение для обеспечения финансовой устойчивости Украины", — отметил премьер.

Также стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию и укрепление украинной противовоздушной обороны. Украина попросила Еврокомиссию содействовать скорейшему обеспечению дополнительными перехватчиками, способными сбивать российские баллистические ракеты.

В рамках переговоров также была согласована необходимость более активного сотрудничества в рамках совместного антибаллистического проекта.

Напомним, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйенпрокомментировала процесс открытия переговорных кластеров для Украины на пути к членству в ЕС. Она подчеркнула важность соблюдения принципов верховенства права как ключевого условия интеграции.

Также OBOZ.UA сообщал, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС не должен перекрывать Украине путь к членству независимо от будущих мирных переговоров с Россией. Любой отказ от этой перспективы стал бы обманом украинского народа и серьёзной стратегической ошибкой для самой Европы.

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