"Баланс довольно сложный": фон дер Ляйен объяснила ситуацию с открытием новых кластеров для Украины и санкциями против РФ. Видео

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала процесс открытия переговорных кластеров для Украины на пути к членству в ЕС. Она подчеркнула важность соблюдения принципов верховенства права как ключевого условия интеграции.

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Также фон дер Ляйен обратила внимание на сложность принятия новых санкций против России, подчеркнув необходимость сохранения экономического баланса. Об этом она заявила в Киеве 15 июля, общаясь с представителями СМИ.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс евроинтеграции Украины основан на четких принципах, в частности на верховенстве права.

"Это основы Европейского Союза, и их необходимо поддерживать, уважать и внедрять. И страна, которая хочет присоединиться, должна это делать", – отметила она.

По ее словам, эти требования являются обязательными для всех государств-кандидатов и не могут быть обойдены, поскольку они составляют фундамент функционирования Евросоюза.

Председатель Еврокомиссии сообщила, что в настоящее время ведется работа над очередным пакетом санкций против Российской Федерации.

"Что касается пакета санкций, мы сейчас разрабатываем 21-й пакет", – заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что каждое новое решение о санкциях сопровождается сложными переговорами между странами-членами ЕС.

"Я помню эти очень тяжелые дискуссии каждый раз перед принятием следующего пакета", – подчеркнула она.

Фон дер Ляйен обратила внимание на экономический аспект санкций, отметив, что Евросоюз вынужден учитывать собственные расходы и влияние ограничений на экономику.

"Нам всегда нужно учитывать наши средства по сравнению с теми средствами, которые мы предоставляем России. Баланс довольно сложный", – сказала она.

По словам председателя Еврокомиссии, на начальных этапах введения санкций звучало немало критики, однако со временем подход ЕС к ограничительным мерам стал более системным и взвешенным.

Накануне Европейский Союз официально открыл для Украины шестой переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС. В украинском правительстве положительно оценивают темпы переговоров и ожидают открытия остальных кластеров без длительных задержек.

Как сообщал OBOZ.UA, партия, возглавляемая Ярославом Качиньским, инициирует радикальный шаг в отношениях с Киевом. Кандидат в премьер-министры от этой политической силы Пшемыслав Чарнек анонсировал внесение в Сейм резолюции, призывающей заблокировать европейскую интеграцию Украины.

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