"Худшее решение для всех": Мерц объяснил, почему нельзя закрывать Украине путь в ЕС

Европейский Союз не должен преграждать Украине путь к членству независимо от будущих мирных переговоров с Россией. Любой отказ от этой перспективы стал бы обманом украинского народа и серьезной стратегической ошибкой для самой Европы.

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Такое мнение во время пресс-конференции в Берлине высказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, передает "Укринформ". В то же время он подчеркнул, что Украина должна самостоятельно определять свой внешнеполитический курс без какого-либо влияния Москвы.

РФ не должна влиять на европейское будущее Украины

На вопрос о возможности увязать перспективу вступления Украины в Европейский Союз с будущими мирными переговорами с Россией, что фактически дало бы Москве косвенное влияние на этот процесс, Мерц категорически отверг такую идею, подчеркнув, что подобная трактовка является ошибочной.

"Мы должны сохранить для Украины открытой эту перспективу движения в сторону Европы. В противном случае мы действительно обманули бы украинский народ", – подчеркнул он.

Немецкий канцлер добавил, что Украина имеет суверенное право самостоятельно определять свой внешнеполитический курс и будущее в европейских и международных объединениях. В то же время он отметил, что стремление к завершению войны не должно лишать Киев перспективы вступления в ЕС.

Украина должна двигаться к ЕС шаг за шагом

Политик также прокомментировал свое предложение о промежуточном формате интеграции Украины в ЕС до получения полноправного членства. По его словам, президент Владимир Зеленский не возражал против самой идеи, а дискуссии касаются лишь названия, ведь термин "ассоциированное членство" в Украине ассоциируется с Соглашением об ассоциации 2013 года.

Мерц объяснил, что речь идет о максимально тесной интеграции Украины в европейские структуры еще до завершения всех процедур вступления, в частности об участии в работе отдельных институтов ЕС без права голоса. Подобный подход, по его словам, может применяться не только к Украине, но и к другим государствам, которые уже получили официальную перспективу членства.

"Есть две возможности. Либо мы откажемся от этого обещания и скажем, что это невозможно, – это, на мой взгляд, было бы худшим решением для всех. Или мы скажем: это будет длиться, процессы сложные, но мы будем двигаться вперед шаг за шагом", – объяснил канцлер.

Он подчеркнул, что отказ от ранее взятых обязательств по расширению Европейского Союза может иметь серьезные последствия, ведь такой шаг не только подорвет доверие к ЕС, но и существенно ослабит его геополитическое влияние.

Напомним, 14 июля стало известно, что ЕС официально открыл для Украины шестой переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС, который охватывает сферу внешних отношений. В то же время в украинском правительстве положительно оценивают темпы переговоров и ожидают открытия остальных кластеров без длительных задержек.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в Евросоюз. С резким заявлением относительно евроинтеграции нашей страны выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, объяснив такую позицию тем, что украинцы чтят память УПА и ОУН.

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