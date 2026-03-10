Украина предлагала Соединенным Штатам защиту от 'Шахедов' 7 месяцев назад, но те отказались – Axios

Украинские чиновники почти семь месяцев назад предложили США использовать украинские технологии борьбы с иранскими ударными дронами типа Shahed. Презентацию с этим предложением команда президента Владимира Зеленского показала во время встречи в Белом доме 18 августа. Тогда администрация Дональда Трампа не поддержала инициативу, однако уже в начале марта обратилась к Киеву за помощью.

Об этих событиях сообщило издание Axios, которое получило доступ к презентации украинской стороны. В материале отмечается, что украинцы подготовили PowerPoint с объяснением, как их технологии могут защитить американские базы и союзников на Ближнем Востоке в случае войны с Ираном.

Один из американских чиновников признал ошибку: "Если была тактическая ошибка перед этой войной, то это именно она".

Боевой опыт Украины

Украина сейчас считается страной с наибольшим опытом борьбы с дронами Shahed. Россия закупила эти аппараты у Ирана, начала производить их под названием "Герань" и массово применяет во время вторжения. В ответ украинские военные разработали несколько систем противодействия, в том числе недорогие дроны-перехватчики.

Именно эти технологии и предложили США. На встрече в Белом доме Владимир Зеленский представил их Дональду Трампу как способ укрепить сотрудничество между странами. Один из чиновников рассказал, что украинская делегация хотела показать благодарность за поддержку США в войне против России.

В презентации был и прогноз относительно роста угрозы. На карте Ближнего Востока украинцы отметили предупреждение: Иран совершенствует конструкцию своего ударного беспилотника Shahed. Украинская сторона также предлагала создать сеть так называемых "дроновых хабов" в Турции, Иордании и странах Персидского залива, где расположены американские военные базы.

Один из украинских чиновников объяснил: "Мы хотели создать своеобразные "стены из дронов" и все необходимые элементы – радары, сенсоры и другие системы".

Детали предложения

По словам собеседников Axios, во время августовской встречи Дональд Трамп поручил своей команде проработать предложение. Но дальше работа фактически не продвинулась. Один из украинских чиновников сказал, что после той встречи "ничего не было сделано".

Американский чиновник, который видел презентацию, подтвердил, что команда Зеленского демонстрировала ее представителям администрации. Он предположил, что некоторые чиновники в Вашингтоне воспринимали украинского президента как слишком активного в продвижении интересов своей страны. "Мы подумали, что это просто Зеленский в своем стиле. Кто-то решил не покупать эту идею", – сказал он.

Ситуация изменилась после начала боевых действий с Ираном 28 февраля. По данным американских чиновников, иранские беспилотники Shahed связаны с гибелью 7 военнослужащих США. Перехват этих дешевых дронов также стоит союзникам значительных средств.

Издание The New York Times сообщило, что на прошлой неделе Вашингтон официально обратился к Киеву за помощью в борьбе с дронами.

В Белом доме при этом заявляют, что иранские удары значительно ослабли. Пресс-секретарь администрации Анна Келли сказала, что количество ответных атак со стороны Ирана уменьшилось примерно на 90% после ударов по его ракетной инфраструктуре. Она также подчеркнула, что американские военные готовились к различным сценариям и операция Epic Fury показала успешные результаты.

Впрочем, некоторые чиновники признают, что украинские технологии могли бы помочь раньше. Один из них сказал, что реакция на иранские дроны пока выглядит "разочаровывающей", хотя другой добавил, что общая работа американских сил в регионе была "впечатляющей".

По оценкам экспертов, один дрон Shahed может стоить от 20 000 до 50 000 долларов в зависимости от модели. Украинские дроны-перехватчики обходятся еще дешевле, поэтому их рассматривают как экономически выгодный способ противодействия таким атакам.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что Украина направит на Ближний Восток военных с опытом сбивания "шахедов". Неопределенное количество украинских военнослужащих отправятся в охваченный войной регион уже 9 марта дляпередачи опыта в противодействии иранским дронам, а три страны Ближнего Востока хотят закупить украинские дроны-перехватчики.

Кроме того, Владимир Зеленский объяснил, как именно совместная операция коалиции США против Ирана может повлиять на Украину. Он заявил, что благодаря этому Тегеран не сможет предоставлять Москве определенное вооружение для атак по Украине, и одновременно надеется, что в связи с войной с Ираном, от Украины не отвернется никто.

Напомним, до этого глава государства подтвердил, что США и страны Персидского залива обращались к Украине за помощью в противодействии иранским дронам. По словам главы государства, Украина готова предоставить экспертную помощь и поделиться опытом военных, а Европа, по словам Зеленского, также должна задуматься над своей обороноспособностью.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

