Зеленский объяснил, как эскалация на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как именно совместная операция коалиции США против Ирана может повлиять на Украину. Он заявил, что благодаря этому Тегеран не сможет предоставлять Москве определенное вооружение для атак по Украине.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. В то же время он надеется, что в связи с войной с Ираном, от Украины не отвернется никто.

"Россия помогает иранскому режиму. Мы понимаем, что именно уже было предоставлено, хотя не знаем объемов того, что они готовы передать. Хорошо то, что иранский режим не поставляет России ракеты и некоторые другие виды вооружения, которые используются для атак против Украины", — написал он.

В то же время, по его словам, фокус смещается с войны России против Украины на Ближний Восток. Поэтому, как добавил презиеднт, он надеется, что противостояние с Тегераном не будет долгим. Дополнительно, Зеленский отметил, что Киев не видит прогресса в мирных переговорах.

"Если устойчивого мира или прекращения огня не достигнуто в первые дни конфликта, есть большой риск его продолжения. Это, безусловно, повлияет на ситуацию в Украине. Меньше внимания означает меньше поддержки. Меньше поддержки означает меньше ПВО", — сказал глава государства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что несмотря на критику со стороны Дональда Трампа, он продолжает сосредотачиваться на помощи людям. Риторика американского коллеги не влияет на позицию главы государства.

Кроме того глава государства подчеркивал, что за последние полтора месяца украинская армия смогла вернуть под контроль до 435 километров квадратных оккупированной территории. В то же время российские силы во время весеннего наступления планируют оккупировать полностью Луганскую и Донецкую области, тогда как на юге ВСУ тоже имеют весомые успехи.

Как сообщал OBOZ.UA, приезидент подтвердил, что Вашингтон и страны Персидского залива обращались в Киев за помощью в противодействии иранским дронам. По словам главы государства, Украина готова оказать экспертную помощь и поделиться опытом военных.

