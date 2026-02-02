'Украина не забудет ни один из тысяч 'Шахедов': Зеленский поддержал иранский народ в борьбе за свободу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке иранского народа в борьбе за свободу и подчеркнул ответственность иранского режима за насилие и распространение войны. Заявление прозвучало на фоне обсуждений в Европе по усилению давления на Иран и его ключевые силовые структуры. Зеленский также упомянул о позиции Евросоюза в этом вопросе и решениях, которые уже приняла Украина.

Видео дня

Об этом он сказал 2 февраля во время традиционного ежедневного обращения к гражданам. Глава государства подчеркнул, что Украина не забудет ни один из тысяч ударных дронов, которыми атакуют украинские города и села.

В видеообращении Зеленский отметил общность ценностей народов, которые борются за свободу, и вспомнил конкретные шаги международного сообщества. Он отметил: "Украина не забудет ни один из тысяч шахедов, которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям".

В обращении президент также поблагодарил всех, кто помогает защищать жизнь, и тех, кто поддерживает Украину. Он отдельно обратил внимание на европейские решения в отношении иранского режима.

Европейский сигнал

В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что в Европе услышали аргументы Украины относительно Ирана. Он вспомнил о европейцах, которые призвали к большей активности и принципиальности в отношении к иранскому режиму и поддержке иранского народа. По его словам, это касается как Украины, так и самих иранцев, которые выступают против насилия.

Президент подчеркнул, что фактически согласовано решение Евросоюза по определению одной из основных организаций иранского режима террористической. Речь идет о так называемом Корпусе стражей исламской революции (КСИР). По словам Зеленского, сейчас продолжаются соответствующие европейские процедуры.

Он добавил, что для Украины этот вопрос уже решен. Государство ранее приняло решение о признании этой организации террористической, и для Киева тема закрыта.

Решение и позиция

Зеленский подчеркнул, что все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения. По его словам, ни один из них не должен выиграть. Президент связал это с практическими последствиями для безопасности, в частности с использованием иранских дронов в войне против Украины.

В обращении также прозвучала благодарность тем, кто помогает Украине защищать жизнь. Президент отдельно отметил поддержку международных партнеров и солидарность с украинским народом в противостоянии агрессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иран признал армии европейских стран террористическими группировками. Это произошло ответным жестом на внесение Европейским Союзом Корпуса стражей исламской революции в перечень террористов. Его заявление прозвучало во время открытого заседания парламента в воскресенье, 1 февраля.

