''Украина не торгует своими территориями'': в МИД ответили на скандальное заявление президента Бразилии по поводу Крыма

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, который предложил нашему государству прибегнуть к территориальным уступкам – отдать России украинский Крым якобы для прекращения войны. В МИД подчеркнули: Украина своими территориями торговать не будет.

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Об этом 7 апреля на своей странице в Facebook написал спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Он сказал, что украинское государство "ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии".

Однако, как отметил Николенко, в Украине не видят ни одной юридической, политической или моральной причины уступать хотя бы сантиметр украинской земли.

"Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира должны основываться на уважении к суверенитету и полному восстановлению территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН", – говорится в сообщении.

Отметим, что слова бразильского президента процитировало издание Le Figaro 6 апреля. Луис Инасиу Лула да Силва сказал, будто бы "ради спокойствия в мире" Украина должна уступить страну-агрессору Крымский полуостров. По мнению политика, это может закончить полномасштабную войну, начатую Россией в Украине.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готова возобновить переговоры с Россией. Однако ни при каких обстоятельствах не будет рассматриваться возможность торгов и уступок по поводу временно оккупированных территорий, включая Крым.

Он подчеркнул, что диалог с государством-агрессором возможен только в случае отхода войск России за административные границы 1991 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лула да Силва славится пророссийскими взглядами. Он заявлял, что не считает диктатора Путина единственным виновным в войне в Украине. Также бразильский лидер сообщил, что страна не собирается поставлять Украине боеприпасы для танков Leopard.

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