Бразилия заявила, что не будет поставлять боеприпасы Украине, но готова быть посредником в переговорах с РФ

Бразилия не собирается поставлять боеприпасы для боевых танков Leopard, которые Германия недавно обещала Украине. Вместе с тем она готова выступить посредником для переговоров Киева с Москвой.

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Об этом заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, который 30 января провел переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем в Бразилиа. По его словам, страна также не будет поставлять боеприпасы для САУ Gepard, которые Берлин уже отправил Киеву, передает Nordot.

"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов, которые будут использоваться в войне между Украиной и Россией. Бразилия – страна мира. Вот почему она не хочет никакого участия в этой войне, даже косвенно", – высказался Лула да Силва.

Пока Германия поставила Украине 30 установок Gepard и пообещала еще семь. Однако боеприпасов для этих машин ПВО не хватает. Хотя немецкая оружейная компания Rheinmetall ныне работает над созданием завода, производство не планируется начинать раньше июня, а первая партия должна быть готова к поставке в июле.

Еще в апреле 2022 года – вскоре после начала российского вторжения в Украину – Германия обратилась к Бразилии за боеприпасами для "Гепардов", рассчитывая получить до 300 тысяч снарядов. Однако в ответ президент страны "закрыл дверь".

Помимо Gepard, Бразилии также принадлежат основные боевые танки немецкого производства Leopard 1. Но вместо того, чтобы обещать материальную поддержку, Лула да Силва предложил посредническую инициативу во главе с Бразилией и Китаем, чтобы "положить конец войне в Украине".

"Необходимо сформировать достаточно сильную и уважаемую группу стран и сесть с ними за стол переговоров. Наши китайские друзья играют в этом очень важную роль. Пришло время Китаю активизироваться", – заявил бразильский лидер, отметив, что уже обсуждал такую инициативу с Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Более того, он вновь "раскритиковал" президента Украины Владимира Зеленского за его позицию в войне против России, которую Кремль начал более 11 месяцев назад.

"Я думаю, что Россия совершила классическую ошибку, вторгшись на территорию другой страны. Но по-прежнему убежден, что "для танго нужны двое", – высказался президент Бразилии.

Отметим, что на Генеральной Ассамблее ООН в марте прошлого года Аргентина, Бразилия и Чили были среди 141 страны, осудившей войну России против Украины. Из стран Латинской Америки и Карибского бассейна тогда воздержались только Боливия, Сальвадор и Куба.

Луис Инасиу Лула да Силва привлек к себе внимание в мае прошлого года – за несколько месяцев до своего избрания в октябре – критикой Зеленского. Политик утверждал, якобы украинский лидер "подтолкнул" российского диктатора Путина к войне разговорами о вступлении Украины в НАТО и ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ пишут, что лидер Китая Си Цзиньпин стремится дистанцироваться от главы РФ Владимира Путина и полной поддержки России, поскольку не хочет оказаться на стороне проигравшего войну против Украины. Отмечается, что в практической плоскости "безграничной дружбы", которую они оба провозгласили за несколько недель до российского вторжения 24 февраля, существуют четкие ограничения.

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