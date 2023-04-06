У Зеленского заявили, что Украина не собирается торговаться с Россией по Крыму

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина готова возобновить переговоры с Россией. При этом ни при каких обстоятельствах не будут рассматриваться возможность торгов и уступок в отношении временно оккупированных территорий, включая полуостров Крым.

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Об этом он написал у себя в Twitter. При этом представитель президентской команды обозначил, что указанный диалог с государством-агрессора возможен только при условии отхода войск противника за административные границы 1991 года.

"О базовом. Основанием для проведения реальных переговоров по России является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году. Включая Крым", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, что заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига не исключает, что Киев может начать переговоры с Россией насчет будущего Крыма. По его словам, это может произойти лишь после того, как ВСУ выйдут на административные границы временно оккупированного полуострова.

"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский посетил освобожденную Черниговщину и заявил, что Украина стремится к миру. Однако достичь его можно только путем победы над Россией на поле боя.

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