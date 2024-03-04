Украина начала переговоры о договоре безопасности с Испанией: что известно

В понедельник, 4 марта, представители Испании и нашего государства начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Сотрудничество в сфере безопасности предусмотрено совместной декларацией G7 о поддержке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Переговоры с украинской стороны вел заместитель председателя ОП Игорь Жовква.

"Была обсуждена структура будущего соглашения и согласован график дальнейших переговоров", – говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей не уточняют.

Отметим, что соглашения о безопасности заключаются в соответствии с рамочной декларацией, заключенной между Украиной и государствами "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

К этой декларации присоединились более трех десятков государств. А соглашения о безопасности с Украиной уже подписали шесть стран.

Первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности заключила с Украиной Великобритания. Вслед за Королевством соглашения о безопасности подписали Германия, Дания, Италия, Канада и Нидерланды.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Она будет действовать до вступления Украины в НАТО.

16 февраля Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры. Они подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для нашего государства.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Данией. Поддержка Дании нашего государства в этом году составит не менее 1,8 млрд евро.

В тот же день глава государства Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали двустороннее соглашение о безопасности. Этот документ закладывает основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

24 февраля Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. Соответствующий документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд. канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между государствами. В документе предусмотрено 2 миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшая оборонная помощь в течение следующих 10 лет.

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