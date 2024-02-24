Зеленский и Мелони подписали соглашение о безопасности между Украиной и Италией. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мэлони подписали двустороннее соглашение о безопасности. Этот документ закладывает основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией.

Подписание соглашения состоялось во время визита Мелони в Киев по случаю второй годовщины начала российской агрессии против Украины. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

"Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности. Этот документ закладывает прочную основу для длительного партнерства безопасности между Украиной и Италией", – прокомментировал историческое событие Владимир Зеленский.

Соглашение закрепляет основные компоненты обязательств безопасности со стороны Италии, в частности, относительно долгосрочной военной и финансовой помощи на протяжении ее действия. Она определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества между Украиной и Италией в военной и невоенной сферах, в частности в политической, финансовой, гуманитарной и в сфере реформ.

В документе зафиксировано, что Италия и дальше будет обеспечивать самые неотложные потребности Украины для укрепления ее возможностей безопасности. Итальянская республика уже продлила на 2024 год действие соответствующего законодательства, разрешающего дальнейшую военную поддержку, и будет оказывать помощь Украине в течение десяти лет действия этого соглашения.

Также Италия будет и дальше вносить свой вклад в Миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине путем проведения подготовки военнослужащих.

Кроме того, Итальянская Республика будет продолжать партнерство с Одессой и областью с целью оказания поддержки, восстановления, усиления устойчивости и проведения реформ.

Отдельные блоки документа определяют сотрудничество в вопросах санкционного давления на агрессора и привлечения РФ к ответственности.

Соглашение фиксирует конкретные объемы предоставленной Украине финансовой поддержки и военных пакетов от Италии с начала полномасштабной российской агрессии вместе с обязательством Итальянской Республики продолжать оказывать такую помощь в течение всех десяти лет договора.

Кроме того, документ подтверждает поддержку со стороны Италии будущего членства Украины в НАТО, в частности, путем поддержки украинских реформ и совместимости Сил безопасности и обороны Украины с Альянсом.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины.

Документ действует в течение десяти лет с даты подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения его действия.

Также во время встречи лидеры двух стран обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте председательства Италии в G7.

"Благодарю Италию за поддержку Украины, в том числе обороноспособность и восстановление нашего государства, и за продолжение оказания военной помощи Украине до конца 2024 года", – подытожил президент Украины.

Напомним, 24 февраля в Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Прежде всего чиновники выразили свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев находится на пороге подписания новых соглашений по безопасности с Италией, Канадой и многими другими странами.

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