Зеленский и Трюдо подписали соглашение о безопасности между Украиной и Канадой. Видео и текст

В субботу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. Соответствующий документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд. канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Об этом сообщил глава государства в своем Telelgram-канале. Владимир Зеленский подчеркнул, что это соглашение является важным вкладом в усиление устойчивости нашего государства.

Также президент Украины поблагодарил премьер-министра и всех канадцев за плодотворное сотрудничество.

Сегодня Украина точно сильнее, чем два года назад. Сегодня мы подписали еще одно соглашение о безопасности, которое укрепляет позиции нашего народа, и особенно наших воинов. Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости.

Мы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд. канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

Спасибо Премьер-министру и всем канадцам! Вы вместе с Украиной с первых дней полномасштабной войны. Это очень ценно для нас", – говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой – текст

Украина и Канада, в дальнейшем вместе определены как "Участники":

Отмечая Общую декларацию о поддержке Украины, провозглашенную лидерами "Группы семи" (G7) и Украиной на полях Вильнюсского саммита НАТО 12 июля 2023 года (далее – Совместная декларация G7);

подчеркивая то, что Канада продолжает поддерживать народ Украины, который защищает свою страну и общие принципы и ценности, подвергающиеся нападению, а также то, что Канада чтит жертвы, принесенные украинским народом в этой борьбе, и поддерживает неотъемлемое право Украины на самооборону, как это предусмотрено статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций (далее – Устав ООН);

полны решимости навсегда прекратить неспровоцированные нападения России на Украину с 2014 года и ее полномасштабное вторжение в 2022 году, причинившие большие страдания народу Украины и угрожающие европейской и мировой безопасности;

подтверждая непреклонную преданность Канады суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, которые были международно признаны с 1991 года, включая территориальные воды, а также обеспечение способности Украины защищать себя, противостоять будущему давлению, выбирать собственное будущее и процветать;

признавая неотъемлемое право Украины выбирать свою внешнюю политику и механизмы безопасности, включая стремления Украины присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу (ЕС);

отмечая, что Канада будет продолжать поддерживать внедрение Украиной глубоких и комплексных реформ, необходимых для полной интеграции в ЕС и НАТО, и высоко оценивает значительный прогресс в реформах, достигнутый на сегодняшний день в Украине;

акцентируя внимание на Коммюнике Вильнюсского саммита НАТО от 11 июля 2023 года о том, что будущее Украины в НАТО и Канада будет продолжать поддерживать эту цель и признавая, что двусторонние обязательства по безопасности не являются заменой для будущего членства Украины в НАТО, а дополняют и поддерживают будущее членство Украины;

совместно решили учредить Канадско-украинское Стратегическое партнерство по безопасности (далее – КУСБП), которое определяет сферы для усиления двустороннего взаимодействия и сотрудничества в различных отраслях, включая оборону, стабильность и устойчивость, как определено в настоящем Соглашении.

Часть I. Цели

Участники признают, что КУСБП введено в то время, когда Украина ведет полномасштабную и динамичную войну с целью самообороны от России, и что ведение этой войны зависит от надежного доступа к ресурсам и возможностям для этого. С этой целью КУСБП преследует цель: усилить и углубить политическое, внешнее, военное сотрудничество и эффективность участников; позволить Участникам обмениваться – между разными государственными органами и на разных уровнях – информацией, запросами и отзывами как Стратегические партнеры. Это признание беспрецедентного опыта и знаний, которые Украина имеет относительно использования новых технологий в войне, противодействия дезинформации и других видов деятельности; определить текущие и будущие соответствующие потребности и требования и совместить их с сильными сторонами, возможностями и имеющимися ресурсами каждого партнера; разрабатывать и оказывать индивидуальную военную, безопасную, экономическую и другую поддержку Украине; способствовать восстановлению и восстановлению Украины как стабильного и демократического государства, а также способствовать усилиям Украины по профессионализму и модернизации своих сил, чтобы защитить себя сейчас и сдержать любую будущую российскую агрессию; оказывать поддержку Украине в случае предстоящих нападений или агрессии России; поддерживать и готовить Украину на пути ее интеграции в евроатлантическое сообщество; поддерживать Украину в ее стремлении к миру и безопасности для всех ее граждан, признавая, что все слои ее населения – в том числе женщины, мужчины, ребята – по-разному пострадали от российской агрессии. Эти разные группы также предлагают уникальные взгляды на вопросы мира и безопасности, подчеркивая ценность инклюзивных процессов мира и безопасности.

2. Основными компонентами обязательств безопасности, которые предоставляются Канадой Украине в пределах КУСБП, являются:

предоставление всесторонней помощи Украине для защиты и восстановления ее территориальной целостности, восстановления национальной экономики и защиты ее граждан; поддержка способности Украины предотвращать дальнейшую военную эскалацию или новую агрессию со стороны Российской Федерации и сдерживать ее; поддержка будущей интеграции Украины в евроатлантические институты, в том числе путем поддержки реформ в Украине и налаживания оперативной совместимости с НАТО.

3. С этой целью в 2024 году Канада предоставит Украине макроэкономическую и военную поддержку на сумму $3,02 млрд.

4. Канада будет продолжать оказывать разностороннюю поддержку Украине в течение действия настоящего Соглашения.

Часть II. Процесс консультаций, в частности, в случае предстоящего вооруженного нападения

Признавая важность и ценность регулярных консультаций, взаимодействия и сотрудничества между соответствующими должностными лицами, что будет способствовать углублению двусторонних связей, расширению взаимопонимания и максимальному повышению эффективности КУСБП и его целей, Участники будут: развивать существующие двусторонние и многосторонние переговоры и взаимодействия, которые уже проходят на всех уровнях правительства, и проводить ежегодные встречи на уровне Главы Украинского государства и главы правительства Канады, а также более частые встречи на уровне министров в случае необходимости; да осуществлять анализ прогресса КУСБП и достижения его целей, определение новых сфер сотрудничества, устранение пробелов или возникающих проблем, а также определение темпа и ожиданий относительно продолжения КУСБП. Участники признают, что любое будущее российское вторжение в Украину нарушит Устав ООН и основополагающие принципы международного права, а также подорвет евроатлантическую безопасность, включая безопасность Канады. В случае возобновления российской агрессии или нападений на Украину после прекращения текущих боевых действий по просьбе одного из участников Участники в течение двадцати четырех (24) часов проведут консультации для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии. По согласию Участников, такие консультации могут проводиться с представителями других заинтересованных государств, которые также заключили договоренности с Украиной в рамках Совместной декларации G7. В таких обстоятельствах, в соответствии со своей внутренней правовой базой, Канада: предоставит Украине скорую и постоянную безопасность, военную и экономическую помощь; наложит на Россию экономические и другие расходы; будет консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН. Участники будут продолжать проводить консультации, при необходимости, в течение продолжающейся агрессивной войны России, в частности в случае значительной эскалации. С целью обеспечения широчайшего и эффективного коллективного ответа на любое будущее вооруженное нападение Украина и Канада могут внести изменения в этот раздел, чтобы согласовать его с любым механизмом, который Украина может впоследствии принять с другими своими международными партнерами, включая государства, которые присоединились к Совместной декларации G7.

Часть III. Координация и сотрудничество с другими форумами и механизмами

Участники будут стремиться обеспечить согласование, координацию и устранение конфликтов между выполняемой через КУСБП работой и работой на многосторонних форумах и в рамках механизмов, в которых принимают участие Украина и Канада. Это включает НАТО (в частности, Совет Украина – НАТО), Контактную группу по обороне Украины (КГПОУ), Группу содействия безопасности в Украине (ГСБУ), Платформу межведомственной координации доноров "Группы семи" и другие текущие или будущие соответствующие форумы и механизмы. Участники также будут продолжать тесное сотрудничество в рамках международных институтов, включая НАТО (в т.ч. Совет Украина – НАТО), Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы, Организацию экономического сотрудничества и развития и другие. Канада приветствует усилия Украины по достижению справедливого и устоявшегося мира на основе принципов, сформулированных в Украинской формуле мира. Канада будет полностью вовлечена в сотрудничество с Украиной для обеспечения как можно более широкого международного участия в Украинской формуле мира.

Часть IV. Сферы постоянного и расширенного сотрудничества и направления долгосрочной поддержки

Участники признают, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Канада оказывает всестороннюю поддержку Украине, в том числе дипломатическую, финансовую, помощь в развитии, гуманитарную, военную, разведывательную и кибернетическую, миротворческую и стабилизационную помощь, а также иммиграционные мероприятия. украинцев, ищущих безопасность от российской агрессии. Опираясь на постоянную поддержку и достигнутые сегодня успехи, а также признавая, что Канаде есть чему научиться относительно приобретенных Украиной опыта и знаний, Участники стремятся углубить двустороннее сотрудничество в ряде сфер, включая оборону, безопасность, стабильность и устойчивость. Сотрудничество в этих сферах также будет способствовать предоставлению информации, поможет определить и содействовать будущим направлениям поддержки для дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений.

А. Оборонное сотрудничество и поддержка

Участники признают успешное сотрудничество в области обороны, достигнутое сегодня в рамках Соглашения о сотрудничестве в области обороны (УСО) между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Канады, подписанного 3 апреля 2017 года, как основы их оборонных отношений. Начиная с 2022 года и начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада выделила Украине более $2,4 млрд на военную помощь. Опираясь на прочные отношения, установленные между двумя оборонными и военными ведомствами после начала операции UNIFIER в 2015 году, а также на значительную тренировочную и военную помощь, оказанную Канадой до и после полномасштабного вторжения России в 2022 году, участники будут и дальше укреплять свое оборонное сотрудничество. Участники признают, что быстрое развитие и повышение профессионализма будущих Сил обороны Украины критически важны для предоставления им способностей для полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также для сдерживания и защиты от будущих нападений. Вместе с другими международными партнерами Украина и Канада будут работать совместно, чтобы продолжать развитие устойчивых украинских сил обороны и безопасности, способных отвоевать и защитить свою территорию сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Канада, в соответствии со своими правовыми рамками и политической плоскостью, будет продолжать оказывать оборонную поддержку и военную помощь Украине. Это может включать продолжение поставок современного военного оборудования на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберсфере, предоставляя приоритет, где это возможно, потребностям Украины в рамках будущих Сил обороны, таких как бронетехника, артиллерия и сил авиации, а также другие ключевые возможности, в которых Украина нуждается для защиты. Участники также будут работать над ускорением развития и профессионализма будущих Сил обороны Украины, в частности путем поддержки усиленной оперативной совместимости с НАТО, с целью достижения военного потенциала Украины такого уровня, чтобы в случае внешней военной агрессии против Канады Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Участники признают, что в контексте текущего конфликта Украина получила значительный опыт и знания, которые могут способствовать продолжению модернизации вооруженных сил Канады, включая разработку и военное использование новых возникающих технологий и возможностей. Для улучшения этих целей Участники будут:

i) проводить ежегодные диалоги по вопросам стратегической оборонной политики на высоком уровне;

ii) обмениваться информацией о приоритетах и планах, связанных с обороной, через двусторонние или многосторонние форумы в зависимости от обстоятельств;

iii) продолжать обеспечивать подготовку, обучение и поддержку в развитии потенциала сил безопасности и обороны. В то же время, продолжая реагировать на динамические потребности Украины, вклад Канады в эти усилия может включать при необходимости:

(А) обеспечение обучения и повышения квалификации в соответствии с приоритетами Украины и опытом Канады. Это может , но не ограничиваться следующим образом: обучение лидерств; основные боевые навыки; специализированная подготовка, как боевая инженерная и медицинская подготовка; и коллективное обучение;

B) обеспечение подготовки инструкторов для усиления сил безопасности и обороны собственного потенциала формирования сил Украины;

(С) возврат к ведению соответствующей деятельности в Украине, когда это позволят условия.

iv) предоставлять консультации и руководство по профессиональному военному образованию и развитию, которое может включать, но не ограничиваться этим, будущую структуру вооруженных сил, интеграцию гендерной составляющей и повестки дня "Женщины, мир и безопасность" (далее – ЖМБ) в военных операциях и учреждениях , концепцию НАТО и операционные процедуры, командование и управление;

v) продолжать поддерживать развитие и поддерживать способность Сил обороны и безопасности Украины вместе с членами Альянса и партнерами, в том числе путем оказания военной помощи, такой как оружие, оборудование, боеприпасы, снабжение, инфраструктура и другие возможные формы поддержки, например обучение, связано с использованием и обслуживанием, если это необходимо;

(А) Для продвижения этих усилий Канада обязуется внести вклад в коалицию военно-воздушных сил и бронетанковой техники. Канада также будет продолжать учить возможности потенциального вклада в другие коалиции способностей.

vi. расширять обмен информацией и сотрудничества, включая оборонную разведку, лучшие практики и полученный опыт, в соответствующих случаях;

vii. усиливать обмен информацией, сотрудничества и лучших практик в случае необходимости в исследованиях и разработках (ДиР);

viii. усиливать сотрудничество в сфере оборонной техники, в частности через инструмент сотрудничества в сфере оборонной техники и другие соответствующие договоренности;

ix. усиливать сотрудничество в сферах реформ безопасности и развития потенциала, связанных с обороной, в том числе путем предоставления консультаций и поддержки, чтобы помочь Украине использовать стандарты и принципы НАТО, такие как управление обороной, гражданский контроль над вооруженными силами, гендерная интеграция и оборонная политика. ; да

x. осуществлять официальные визиты и визиты экспертов для содействия сотрудничеству между соответствующими организациями безопасности и обороны;

8. Участники могут налаживать сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

9. Расширяя сотрудничество в области обороны, в условиях неопределенности и сложности региональной безопасности Участники будут:

стремиться помочь Украине в сохранении и укреплении ее оборонного и военного превосходства; стремиться обеспечить более долгосрочное стратегическое планирование по обучению и предоставлению оборудования, сохраняя при этом гибкость для поддержания важнейших потребностей Украины; и искать возможность обеспечить большую долгосрочную предсказуемость для соответствующих отраслей оборонной промышленности посредством определения долгосрочных возможностей, связанных с обороной.

B. _ Сотрудничество в области оборонной промышленности

Участники признают, что оборонная промышленность Украины имеет потенциал стать мощным активом для Украины и евроатлантической безопасности, чтобы дать возможность Украине восстановить свою территориальную целостность и способствовать эффективному сдерживанию предстоящей агрессии. Участники также признают, что оборонно-промышленное сотрудничество может способствовать экономическому восстановлению и созданию бизнес-возможностей для обеих стран, и поэтому будут пытаться исследовать возможности для усиления такого сотрудничества, где это целесообразно и в соответствии с действующим законодательством, политикой и торговыми соглашениями. Канада будет сотрудничать со своей оборонной промышленностью и Украиной, чтобы определить возможности для более тесного партнерства и сотрудничества в оборонной промышленности, что принесет взаимную выгоду. Эти усилия могут включать созыв семинаров, организацию торговых миссий, содействие участию украинцев в мероприятиях канадской оборонной промышленности и другие виды взаимодействия между предприятиями. Участники будут работать вместе с промышленными предприятиями, чтобы уменьшить существующие барьеры для сотрудничества, в частности, путем совместного производства, обмена технологиями и инвестиций. Участники будут работать со своими отраслями оборонной промышленности для поиска возможностей для уменьшения имеющихся ограничений в цепи поставок военных материалов и, где это возможно, будут расширять производство военного потенциала для удовлетворения неотложных потребностей обеих стран, таких как производство боеприпасов, в частности боеприпасов большого калибра, или других приоритетных видов. вооружений. Канада будет сотрудничать с канадскими предприятиями оборонной промышленности, которые решат инвестировать в локализацию ремонта, технического обслуживания и производства в Украине с целью повышения экономической ценности для обоих участников, если это будет целесообразно. Участники будут работать над определением международных источников финансирования, необходимых для развития оборонно-промышленной базы Украины, включая инвестиции и финансовую помощь, в частности во время войны и послевоенного восстановления. Участники будут работать вместе, чтобы содействовать защите передаваемых технологий и прав интеллектуальной собственности. Канада будет поддерживать, где это возможно, усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности в оборонные и структуры безопасности НАТО.

C. _ Сотрудничество в сфере разведки и контрразведки

Участники будут продолжать и углублять сотрудничество между своими соответствующими разведывательными и контрразведывательными службами. Это предполагает расширение обмена информацией и разведывательными данными, обмен лучшими практиками и опытом, продолжение усилий по развитию потенциала и реализации совместных инициатив. Участники будут стремиться заключить Общее соглашение о безопасности информации (ЗУБИ) между государствами. После вступления ЗУБИ в силу будет способствовать еще большему обмену информацией в сфере безопасности и обороны между различными украинскими и канадскими правительственными ведомствами и учреждениями. Участники будут принимать соответствующие меры в законодательной и политической плоскости, чтобы позволить Украине выявлять, сдерживать и прекращать российскую разведывательную и взрывную деятельность, включая шпионаж и диверсионные действия, чтобы обезопасить Украину и Канаду от такой злонамеренной деятельности, одновременно поддерживая усиление и реформу Украины. Это будет достигнуто путем обмена информацией и опытом проведения совместных инициатив, тренингов и технической помощи.

D. _ Кибербезопасность и стойкость

Участники будут работать вместе, чтобы дать возможность Украине выявлять, сдерживать и прекращать российскую агрессию в киберсфере, кибершпионаже и гибридную войну, в том числе путем постоянной киберустойчивости и защиты критической инфраструктуры от злонамеренной киберактивности. Это может быть достигнуто путем обмена разведданными о киберугрозах и сотрудничестве, реализации совместных инициатив, подготовки специалистов оборонных, разведывательных, специальных служб и правоохранительных органов Украины, а также предоставление кибернетической помощи Украине. Участники будут работать вместе для выявления и предотвращения безответственного и злонамеренного использования кибервозможностей Российской Федерацией и другими враждебными государственными и негосударственными субъектами против участников. Признавая важность надежного потенциала киберзащиты как для государственных, так и для негосударственных субъектов и стремясь расширить сотрудничество в этой важной сфере, участники будут:

(i) обмениваться информацией о национальной политике кибербезопасности, лучших практиках и полученном опыте для усиления соответствующей кибербезопасности и киберустойчивости;

(ii) исследовать дальнейшие сферы сотрудничества и возможности в киберзащите и безопасности и продолжать содействовать экспертному обмену в этой сфере.

4. В частности, Канада продолжит:

(i) оказывать Украине конкретную помощь в области киберзащиты;

(ii) сотрудничать с партнерами по координации развития гражданского киберпотенциала в Украине. Цель координации — помочь Украине защитить себя от кибератак и продолжающихся злонамеренной киберактивности, а также удовлетворить долгосрочные потребности по киберустойчивости.

E. _ Усиление информационной безопасности и противодействие дезинформации

Участники признают, что Российская Федерация продолжает манипулировать информацией в поддержку войны против Украины. Участники будут стремиться продолжать сотрудничество и поддерживать усилия по противодействию кампаниям дезинформации. Как для Канады, так и для Украины свобода СМИ является ключевой ценностью для демократических обществ, а также для защиты прав человека и основных свобод. Участники верят в важность защиты целостности информации, что укрепляет устойчивость обоих обществ. Таким образом, участники будут создавать, защищать информационные экосистемы и смягчать угрозы для них, в частности: углубление усилий по улучшению международной координации в разоблачении и противодействии дезинформации посредством поддержки таких усилий в многосторонних институтах, таких как НАТО и Механизм быстрого реагирования G7; работы над созданием, содействием и введением в действие общей структуры для противодействия дезинформации в рамках соответствующих международных форумов; продолжение привлечения предпринимательства и поддержки гражданского общества, признавая необходимость общественного подхода для сохранения целостности информационной среды, к разработке инновационных способов и средств разоблачения и противодействия дезинформации; сотрудничество по улучшению возможностей Украины противостоять угрозам информационной безопасности, прежде всего российским пропагандистским и дезинформационным кампаниям; и реализации стремления способствовать развитию совместных образовательных и обучающих программ для специалистов по информационной безопасности и регулярному обмену опытом. Участники признают, что война России против Украины преследует цель уничтожить украинскую идентичность и приглушить голоса украинцев. Участники будут совместно работать над разоблачением похищения Российской Федерацией достопримечательностей и других произведений искусства, а также усилий России, направленных на переписывание истории и извлечение украинского языка из школьных программ на временно оккупированных территориях Украины. Признавая, что искусство, история и язык являются ключевыми аспектами культуры, Канада, в частности, будет: сотрудничать с Украиной с целью получения доступа к аудитории на временно оккупированных территориях Украины, осознавая, что Россия намеренно нацеливает влияние на радио, телевидение и другую инфраструктуру вещания в Украине и перенаправляет интернет-трафик на временно оккупированных территориях; и поддерживать и распространять украинские голоса на международном уровне, а также поддерживать украинское дипломатическое присутствие при расширении Украиной дипломатического присутствия в мире. Участники будут продолжать идентифицировать физических и юридических лиц, причастных к вторжению в Украину, а также причастных к российским операциям по дезинформации и попытаться взыскать убытки с таких злоумышленников, регулярно обновляя список санкций Канады. Участники будут продолжать сотрудничать и расширять усилия по разоблачению и противодействию российской и любой другой пропаганде, включая дезинформацию о дестабилизации Россией мировых поставок продовольствия.

F. _ Поддержка разминирования

1. Признавая, что из-за незаконной и неоправданной войны России против Украины Украина стала одной из наиболее заминированных стран мира, где заминировано около двадцати процентов территории Украины. Признавая обязательства и помощь, которую Канада предоставила сегодня для поддержки гуманитарного и боевого разминирования, Канада будет стремиться к тому, чтобы:

продолжать поддержку потенциала гуманитарного разминирования и государственных структур, вовлеченных в такую деятельность, путем технической и материальной помощи; рассмотреть пути усиления сотрудничества с неправительственными организациями, активно участвующими в гуманитарном разминировании в Украине, и оказания им поддержки, включая сотрудничество в рамках различных многосторонних партнерских платформ, но не ограничиваясь ими; продолжать поддерживать инициативы по обучению рисков с целью помощи украинцам понять и избежать рисков, связанных с неразорвавшимися наземными минами и боеприпасами в городской и сельской среде; продолжать удовлетворять потребности малых фермеров и сельских домохозяйств, пострадавших от наземных мин и взрывоопасных остатков войны, и помогать восстанавливать средства к существованию и сельскохозяйственные земли для продуктивного использования; поддерживать инклюзивный подход к противоминной деятельности с целью гарантирования, что все элементы, включая осведомленность о рисках, поддержку пострадавших и приоритетность усилий по разминированию, учитывают различные влияния и потребности всего населения, в том числе женщин и девушек; и оказывать любую возможную помощь в развитии способностей Сил обороны Украины по боевому разминированию.

2. Участники также углубят сотрудничество в контексте недавнего присоединения Канады к Наблюдательному совету вновь Центра гуманитарного разминирования под руководством министра экономики Украины.

G. _ Сотрудничество в сфере борьбы с опасной организованной преступностью

Участники признают, что Российская Федерация и ее муртады используют опасную организованную преступность (далее – НОЗ), в частности незаконное финансирование, для финансирования действий, направленных на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее внутренней стабильности. Участники будут изучать возможности сотрудничества для принятия мер по противодействию деятельности НОЗ, в частности, лицами и группами, которые пытаются проникнуть в украинское общество, имеют преступное влияние в определенных регионах, в частности на временно оккупированных территориях, и активно используются как инструмент гибридной войны для противодействия процессам восстановления и примирения. в Украине. Такое сотрудничество может включать в себя, но не ограничиваться этим, совместную деятельность, обмен информацией и ее анализ, идентификацию активов, на которые может быть наложен арест в соответствующих уголовных производствах, создание совместных рабочих групп, а также содействие обучению и передовым практикам по обмену данными.

H. _ Экономическое сотрудничество

Участники признают значительную экономическую помощь, которую Канада предоставила Украине с февраля 2022 года, включая кредитную помощь, предоставляемую как на двусторонней основе, так и через счет для Украины, которым руководит поддерживаемый Канадой Международный валютный фонд (МВФ); выпуск суверенных облигаций Украины как инновационного инструмента финансирования, позволившего канадцам продемонстрировать свою поддержку Украины; грантовая помощь, предоставленная через трастовый фонд Всемирного банка с помощью Украины, восстановления, восстановления и реформ; комплексные льготы на импорт из Украины по июнь 2024 года; приостановка взыскания долговых обязательств Украины к 2027 году; предоставление кредитной гарантии для содействия получению кредита от Европейского банка реконструкции и развития для поддержки критически важных закупок газа для украинских домохозяйств и предприятий до зимы; а также предоставление гарантий финансирования совместно с другими членами G7 для реализации программы Украины с МВФ до 2023 года. Учитывая, что Украина и Канада являются торговыми государствами, а их экономический рост и процветание неразрывно связаны с торговлей, и признавая важные экономические и межчеловеческие отношения между Канадой и Украиной, а также важность обеспечения экономической устойчивости Украины и возмещения ущерба, причиненного войной , участники будут:

работать над дальнейшим укреплением экономической стабильности и устойчивости Украины, в частности, путем реконструкции и восстановления, и способствовать экономическому процветанию Украины; сотрудничать для привлечения частного капитала и инвестиций в проекты восстановления, реконструкции и модернизации Украины; и в дальнейшем укреплять и либерализовать торговлю, в том числе путем полного внедрения и развития на основе недавно обновленного Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (УВТКУ), заключенного в Оттаве 22 сентября 2023 года, поддерживающего долгосрочную безопасность, стабильность и экономическое развитие в Украине а также создание рабочих мест для среднего класса в Украине и Канаде.

I. _ Устойчивость энергетической и другой критической инфраструктуры

Признавая, что безопасность энергоснабжения остается решающей для устойчивости Украины, и опираясь на поддержку энергетической инфраструктуры Украины со стороны "Группы семи" и других стран, Канада будет продолжать поддерживать общий энергетический сектор Украины, уделяя особое внимание ядерной безопасности и защищенности, а также развитию возобновляемой энергии. . Канада будет изучать возможности поддержки Украины в повышении устойчивости ее критической инфраструктуры.

J. _ Восстановление, восстановление и устойчивое развитие

1. Канада непреклонна в своем обязательстве поддерживать восстановление и восстановление Украины. В этом духе и в координации со своими партнерами из "Группы семи" и соответствующими международными организациями и международными финансовыми институтами Канада постарается содействовать дальнейшей поддержке кратко- и долгосрочного восстановления Украины. Таким образом, Украина и Канада будут продолжать укреплять Межведомственную платформу координации доноров, начатую "Группой семи", а также другие координационные механизмы для совместных международных усилий по возобновлению и поощрению программы реформ в Украине, а также росту с лидирующей ролью частного сектора.

2 Канада будет продолжать поддерживать усилия по восстановлению и восстановлению в Украине, используя, по возможности, инновационные, климатически нейтральные, гендерно чувствительные и энергоэффективные подходы. Украина признает, что процесс восстановления должен быть прозрачным и подотчетным народу Украины и международному сообществу.

3 Украина и Канада признают основополагающую роль, которую играют неправительственные организации в восстановлении и восстановлении Украины. Это включает привлечение частного сектора, гражданского общества и местных органов власти как движителей амбициозного, инклюзивного, децентрализованного процесса восстановления. Украина и Канада будут стремиться к содействию обменам между бизнесами и гражданским обществом. Усилия будут включать психическое здоровье и психосоциальные потребности для преодоления травм и помощь пострадавшим от конфликта общинам и отдельным лицам, в том числе ветеранам. Украина и Канада остаются привержены интеграции гендерного равенства как важного компонента по развитию сотрудничества и усилий по реконструкции. Реализация повестки дня ЖМБ в планировании и осуществлении восстановления и реконструкции будет способствовать достижению гендерного равенства в Украине.

4 Признавая, что многие члены Сил обороны и безопасности Украины и их семьи будут продолжать страдать от последствий ранений и болезней, полученных в результате агрессивной войны России против Украины, участники будут расширять сотрудничество в сфере помощи ветеранам войны путем:

(i) обмена стратегиями, стандартами, рамками и лучшими практиками поддержки ветеранов войны и членов их семей во время их перехода к гражданской жизни и успешной реинтеграции в социальную и экономическую структуру общества; и

(ii) обмена опытом, доказательствами и рекомендациями по внедрению программ и услуг для ветеранов войны и членов их семей, включая физическую и профессиональную реабилитацию, медицинские услуги, лечение психического здоровья, финансовую поддержку и инициативы по увековечению памяти, чтобы поддержать все аспекты благосостояния и обеспечить ветеранам войны признание и уважение, которых они заслуживают.

5. Поскольку Украина продолжает раннее восстановление и восстановление, участники будут стремиться обеспечить продолжение хорошо скоординированной жизненно необходимой гуманитарной помощи там, где это необходимо. Участники будут работать вместе, чтобы обеспечить целенаправленную гуманитарную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, в том числе в труднодоступных районах.

6. Канада также будет пытаться поддерживать стабилизацию и потребности гражданской обороны, в том числе поддержку в критически важных областях, которые усиливают реагирование на чрезвычайные ситуации и улучшают гражданскую оборону.

K. _ Санкции

1. Участники признают ценность санкций для ограничения доступа русской Федерации и его приспешников к финансам, продуктам, технологиям и услугам, которые она употребляет в собственной злости, для сдерживания потоков доходов России и для предотвращения грядущих нападений. Признавая, что санкции против физических и юридических лиц, способствующих российской агрессии против Украины, имеют целью ограничить способность России вести свою жестокую войну, а также признавая, что Россия прямо или косвенно пытается обойти международный режим санкций, введенный против нее, и что для предотвращения такого обхода необходимы повышенная бдительность и сотрудничество. Участники расширят сотрудничество в этой важной сфере путем:

расширение консультаций между украинской и канадской санкционными группами с целью разработки общих приоритетов для будущих санкций; усиление обмена информацией между исследовательскими группами о санкциях с целью обмена исследовательскими данными, которые используются для разработки дел о санкционных списках; усиление сотрудничества между различными украинскими и канадскими государственными органами и агентствами, отслеживающими, расследующими и обеспечивающими невозможность случаев уклонения от санкций, чтобы помочь в предотвращении такого уклонения и противодействовать незаконным российским закупкам; и усиление координации дипломатических контактов с третьими странами с целью уменьшения попыток России обойти санкции.

2. Пока агрессия Российской Федерации против Украины продолжается, Канада будет оставаться преданной внедрению жестких санкций против секторов российской экономики и тех лиц в Российской Федерации и за ее пределами, которые поддерживают или получают прибыль от войны или помогают в обходе санкций в третьих странах. Канада также будет предпринимать решительные действия с партнерами по борьбе со всеми формами обхода санкций, а также для усиления собственной внутренней устойчивости в этом вопросе.

3. Участники будут предоставлять друг другу актуальную информацию в поддержку санкций в соответствии со своими законодательными рамками.

4. Участники будут работать над тем, чтобы цена агрессии для России продолжала расти, в том числе посредством санкций и экспортного контроля.

5. В случае предстоящей российской агрессии или нападений на Украину или в случае возможной продолжающейся попытки эскалации вооруженной агрессии Участники будут:

координировать применение новых санкций; будут рассматривать возможное повторное применение каких-либо санкций, которые могли быть отменены.

L. _ Национальная полиция, Государственная пограничная служба и Национальная гвардия

Признавая решающую роль, которую Национальная гвардия Украины, Государственная пограничная служба Украины и Национальная полиция Украины сыграли в защите и безопасности Украины, особенно после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, в том числе на освобожденных территориях, и также признавая, что Канада принимает участие в обучении и поддержке развития потенциала Национальной полиции Украины с 2015 года, Участники будут:

исследовать и определять сферы нужд в поддержку Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка (2023–2027). Эта поддержка может включать развитие потенциала, предоставление оборудования или требования к обучению (в частности по гендерной интеграции и реализации повестки дня ЖМБ), которые могут быть улучшены с помощью канадского программирования, в том числе:

завершение реализации проекта "Доверие, ответственность и устойчивость полицейской службы" (ДВСПС), основной целью которого является укрепление возможности Национальной полиции Украины и Министерства внутренних дел Украины эффективно реагировать на новые требования и обязанности в контексте продолжающейся войны с Россией; да изучение того, как канадская полицейская Договоренность через Канадскую полицейскую миссию в Украине (КПМУ) может быть использована для поддержки поддержки по развитию потенциала украинских коллег.

M. _ Ответственность

1. Участники подтверждают свою приверженность привлечению Российской Федерации к ответственности за причинение ущерба или ущерб физическим и юридическим лицам, а также Украине в результате международно-противоправных действий России в Украине или против Украины, включая ее агрессию, нарушающую Устав ООН. Они также подтверждают, что не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие зверства и Российская Федерация должна понести юридическую ответственность, включая возмещение любого ущерба, причиненного такими действиями, что также поможет сдержать будущие нападения и поддержать восстановление Украины. В этой связи Украина и Канада будут продолжать:

стремиться привлечь к ответственности лиц, ответственных за совершение военных преступлений и других международных преступлений, совершенных в Украине или против Украины, в соответствии с международным правом, в том числе путем поддержки работы Офиса Генерального прокурора Украины и Международного уголовного суда для обеспечения полного и справедливого расследования обвинений в военных преступлениях посредством независимых, эффективных и надежных правовых механизмов; сотрудничать для обеспечения соблюдения международного права с целью предотвращения будущих преступлений; и принимать участие в Коалиции по поиску опций для создания трибунала по преступлению агрессии против Украины и средств привлечения Российской Федерации к ответственности за ее агрессивную войну против Украины.

2. Украина высоко оценивает ведущую роль Канады в возвращении в Украину украинских детей, незаконно депортированных в Российскую Федерацию или принудительно перемещенных в пределах территории Украины, временно оккупированных или контролируемых Российской Федерацией. Украина и Канада отмечают, что немедленное освобождение и возврат всех незаконно задержанных, насильственно перемещенных и незаконно депортированных гражданских лиц, в том числе детей, является одним из принципов поддержки всестороннего, справедливого и длительного мира. Участники приложат все усилия для того, чтобы:

продолжать сотрудничать с Международной коалицией по возвращению украинских детей, созданной 2 февраля 2024 года и возглавляемой Украиной и Канадой, и добиваться целей, определенных ее Рамочным документом; содействовать международным усилиям привлечения виновных в организации незаконной депортации и перемещения украинских детей к ответственности в соответствии с нормами международного права и решениями международных судебных учреждений; и способствовать всей необходимой помощи детям и их семьям, пострадавшим от незаконной депортации и принудительного перемещения по Российской Федерации, с целью их возвращения, реинтеграции и восстановления их благосостояния, здоровья и благополучия, отвечающих наилучшим интересам ребенка.

N. _ Возмещение ущерба, разрушений и ущерба, нанесенного российской агрессией

Участники будут продолжать изучать все пути, чтобы убедиться, что российские активы могут быть направлены на поддержку Украины и доступны для поддержки восстановления Украины в соответствии с соответствующими правовыми системами Участников и международным правом. Украина и Канада будут продолжать работать вместе с другими, в том числе государствами "Группы семи", над компенсационным механизмом за ущерб, разрушение и ущерб, нанесенный российской агрессией, как это предусмотрено Уставом Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, утвержденным Резолюцией Комитета министров Совет Европы CM/Res(2023)3. В этой связи Участники будут изучать соответствующие варианты создания и финансирования компенсационного механизма для предоставления быстрой и адекватной компенсации жертвам российской агрессии и поддержки восстановления Украины, включая варианты конфискации и перепрофилирования российских суверенных активов. Варианты механизмов компенсации также должны признавать и учитывать гендерное измерение потерь, ранений и ущерба, причиненного российской агрессией. Участники подтверждают, что Российская Федерация должна заплатить за долгосрочное восстановление Украины. Согласно правовой системе Канады, российские суверенные активы в юрисдикции Канады будут оставаться замороженными, пока Российская Федерация не возместит ущерб, нанесенный Украине. В связи с этим Канада может распоряжаться такими активами способом, совместимым с целями настоящего Соглашения.

Часть V. Обязательства по внедрению реформ

1. Участники осознают, что КУСБП основывается на приверженности общему спектру основных ценностей, включая демократию, верховенство права, безопасность, мир, справедливость, права человека, правду свободы и гендерное равенство, которые являются основами развитой и устойчивой демократии и сильной рыночной экономики. Канада признает, что Украина активно защищает эти ценности и тем самым вносит положительный вклад в безопасность Канады.

2. Участники также осознают, что с момента восстановления своей независимости в 1991 году, и, в частности, после Революции Достоинства в 2014 году, Украина достигла прогресса в плане внедрения разнообразных политических, экономических, социальных, правовых, судебных, антикоррупционных реформ. связаны с безопасностью и обороной, поскольку она стремится к интеграции в ЕС и НАТО.

3. Как отмечено в Совместной декларации G7, Украина отдана дальнейшим комплексным реформам. Признавая требования процесса вступления в ЕС и НАТО, а также ориентиры МВФ, Украина и дальше будет:

(i) усиливать демократический гражданский контроль над своими военными, обеспечивать соответствие доктрине, принципам и стандартам НАТО, включая командование и управление, прозрачность и оборонное планирование для улучшения оперативной совместимости с НАТО, реформировать свои Силы обороны и безопасности, модернизировать и улучшать прозрачность, связанные с процессами оборонной закупки и управления ресурсами, включая свою оборонную промышленность, а также прозрачность и подотчетность партнерской помощи, в частности путем обеспечения ее отслеживания и надлежащего использования;

(ii) укреплять уважение демократических принципов и институтов, верховенства права и надлежащего управления, инклюзивности и гендерного равенства, прав человека и основных свобод, в частности прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, свободы средств массовой информации, продолжения реформы судебной системы с усилением судебных процедуры назначения на должности и внедрения реформ децентрализации; и

(iii) улучшать управление государственными финансами, в том числе путем усовершенствования корпоративного управления на своих государственных предприятиях и в банках, и продолжать сосредотачиваться на комплексных многоотраслевых усилиях по борьбе с коррупцией.

4. В послевоенном контексте и тогда, когда обстоятельства позволят Украине перейти от военного положения к мирной жизни, Украина будет продолжать свои усилия по более широкому укреплению демократии.

5. Канада будет продолжать поддерживать Украину в выполнении ее комплексной программы реформ, которая чрезвычайно важна для поддержки устойчивого и инклюзивного экономического роста в соответствии с взаимно согласованными приоритетами и в координации с другими донорами.

Часть VI. Толкование и применение

Участники будут решать любые разногласия по поводу толкования или применения настоящего Соглашения путем переговоров или консультаций. Участники признают, что отсутствие ссылки на существующую или потенциальную сферу сотрудничества в этом Соглашении не препятствует Украине и Канаде участвовать в таком сотрудничестве или рассматривать его для включения в КУСБП в будущем.

Часть VII. Уполномоченные органы

Участники при необходимости будут назначать уполномоченные органы для разработки и внедрения дополнительных инструментов в соответствии со сферами сотрудничества, указанными в настоящем Соглашении. Уполномоченные органы Участников могут заключать исполнительные и технические договоренности по отдельным направлениям сотрудничества внутри выполнения настоящего Соглашения.

Часть VIII. Заключительные положения

A. _ Вступление в силу и срок действия

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 10 лет. Участники намерены, чтобы это Соглашение оставалось в силе, пока Украина продвигается своим путем к будущему членству в НАТО. В случае, если Украина станет членом НАТО до истечения срока действия настоящего Соглашения, Участники примут решение о его будущем статусе.

B. _ Просмотр

Участники проведут комплексный пересмотр КУСБП в течение трех (3) лет после подписания настоящего Соглашения с целью обновления и внесения необходимых изменений, и Участники будут продолжать такие пересмотры на постоянной основе, если это необходимо.

C. _ Внесение изменений

Участники могут вносить изменения в настоящее Соглашение, в том числе включать к нему приложения, по взаимному письменному согласию.

D. _ Прекращение действия

Настоящее Соглашение может быть прекращено кем-либо из Участников путем письменного уведомления другому Участнику, и это Соглашение прекратит действие через шесть (6) месяцев с даты получения такого уведомления.

ПОДПИСАНО в двух экземплярах г. Киев 24 февраля 2024 года, каждый украинском, английском и французском языках, мы все тексты имеют одинаковую силу.

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Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 24 февраля, в Киев прибыли четыре западных лидера, а именно премьер-министры Италии, Канады и Бельгии и глава Еврокомиссии. Высокопоставленные чиновники преследуют цель выразить свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.