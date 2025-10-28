'Украина может рассчитывать на нашу поддержку': глава МИД Нидерландов прибыл с визитом в Киев. Фото

Во вторник, 28 октября, в Украину с официальным визитом приехал министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил. Глава дипломатического ведомства опубликовал фото на железнодорожном вокзале в Киеве.

Министр отметил, что Украина может полагаться на поддержку Нидерландов. Об этом Давид ван Вил написал в соцсети Х.

Министр осудил российские атаки

Глава МИД Нидерландов подчеркнул, что приехал в Украину, чтобы передать послание о том, что страна, подвергающаяся российским террористическим атакам, может рассчитывать на помощь европейских партнеров.

Также он отметил, что из-за регулярных российских обстрелов украинские семью остаются без электричества и газа.

"День за днём Россия терроризирует украинцев своими ужасными атаками. Страдают невинные люди. С приближением зимы семьи остаются без электричества и газа. Моё сегодняшнее послание в Киеве: Украина может рассчитывать на нашу максимальную поддержку в борьбе с российским агрессором", – заявил министр.

Напомним, в начале октября Украина и Нидерланды подписали важный меморандум. Согласно документу обе страны будут совместно производить беспилотники, которые стали главным оружием современной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получила от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидается передача еще одного. Подготовка экипажа для них сейчас продолжается.

