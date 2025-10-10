Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны: подписан меморандум. Видео

В пятницу, 10 октября Украина и Нидерланды подписали важный меморандум. Согласно документу обе страны будут совместно производить беспилотники, которые стали главным оружием современной войны.

Меморандум был подписан в Киеве по итогам встречи лидера Украины Владимира Зеленского с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Об этом сообщили в Офисе президента.

Президент Владимир Зеленский считает, что этот проект станет самым перспективным направлением сотрудничества двух стран.

Зеленский и Брекельманс уже обсудили реализацию меморандума, однако его детали не разглашали.

"Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами – сегодня наши страны подписали меморандум о совместном производстве дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества", – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины, которая с начала полномасштабного вторжения РФ достигла уже 9 млрд долларов.

Отдельно президент отметил вклад Нидерландов в рамках инициативы PURL.

"Также мы благодарны вам за ваш вклад в рамках инициативы PURL. Это важно – около 600 млн долларов. Думаю, что такие шаги, как сделала ваша страна, дают движение, примеры и сигналы другим лидерам", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие этой инициативы и важность ее наполнения новыми взносами.

В конце встречи Президент вручил министру обороны Нидерландов орден "За заслуги" II степени.

"То, через что вы проходите, – ужасно. И каждый день я стараюсь делать все возможное, чтобы помочь вам защищать нашу общую безопасность – вашу и всей Европы. Я считаю, что это также награда всей команде, потому что знаю, что многие люди думают так же, и я очень ценю это", – сказал Рубен Брекельманс.

Что известно о программе PURL

14 июля США и НАТО заключили соглашение Prioritised Ukraine Requirements List, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. По словам генсека военно-политического блока Марка Рютте, в рамках соглашения Киев может получить большое количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

Известно, что на эту программу Дания выделила примерно 580 миллионов датских крон через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а Швеция — 275 миллионов долларов, а Норвегия — примерно 135 миллионов долларов.

Ранее Нидерланды профинансировали первый пакет помощи в рамках PURL на сумму 500 миллионов евро. Также к программе присоединилась Германия.

Известно, что в сентябре часть военного оборудования по программе PURL уже прибыла в Украину. Собеседник Общественного в НАТО сказал, еще больше пакетов помощи "уже в пути".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина начала сотрудничество с ведущим научно-исследовательским институтом Нидерландов TNO. Меморандум подписал кластер Brave1. В кластере подчеркнули, что совместные наработки уже показывают результат. Украинские инженеры вместе с иностранными учеными создают новейшие разработки, которые вскоре будут использованы на фронте.

