Минный охотник: Украина получила от Нидерландов еще один корабль типа Alkmaar
Недавно Украина получила от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидается передача еще одного. Подготовка экипажа для них сейчас продолжается.
Об этом в Facebook сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Вместе с начальником Одесской ОВА Олегом Кипером он встретился с делегацией во главе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим ВС Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом.
Они обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия.
"Подчеркнул необходимость обмена опытом ведения современной технологической войны для усиления обеих сторон. Выразил благодарность за значительные усилия и плодотворное сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины. Поддержка Нидерландов делает наш флот крепче и эффективнее в борьбе с Россией", – написал Неижпапа.
Что известно о кораблях типа Alkmaar
Минные охотники класса Alkmaar – это класс минных охотников, разработанный на основе соглашения между ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего для трех флотов было построено 35 кораблей.
Класс был построен в 1980-1990-х годах во всех трех странах, используя сочетание шахтных, электрических и силовых систем трех стран-участниц.
Во Франции, где они известны как класс Эридан, они в основном используются как минные охотники – корабли, специализирующийся на поиске и уничтожении отдельных морских мин. Они использовались для траления мин и транспортировки боеприпасов в Бельгии и Нидерландах, где известны как класс Алкмаар.
В июне 2025 года корабли этого класса Narcis и Vlaardingen были переданы ВМС Украины и получили новые названия – Мариуполь и Мелитополь соответственно. Третье судно этого класса – HNLMS Makkum – передали позже в 2025 году, после чего оно получило название Геническ.
Мы писали о том, что 9 октября в Верховной Раде поддержали направление подразделений ВСУ в другие государства. Могут быть отправлены в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии противоминные корабли "Мариуполь", "Мелитополь" и "Геническ" в составе штатного экипажа численностью до 39 военнослужащих каждый.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Нидерланды подписали важный меморандум. Теперь страны будут совместно производить беспилотники, которые стали главным оружием современной войны.
Меморандум был подписан в Киеве по итогам встречи лидера Украины Владимира Зеленского с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Зеленский считает, что этот проект станет самым перспективным направлением сотрудничества двух стран.
