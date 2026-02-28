Украина масштабирует Линию дронов вместе с Нидерландами: Федоров рассказал подробности. Фото, видео

Украина и Нидерланды 28 февраля договорились "привлекать дополнительные ресурсы" для продолжения и масштабирования проекта "Линия дронов", направленного на поддержку подразделений Сил обороны. Договоренность была достигнута во время визита вице-премьера, министра обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз–Зегериус в Украину.

Во время встречи министр обороны Украины Михаил Федоров назвал "Линию дронов" одним из самых эффективных проектов по развитию возможностей украинской армии. Об этом рассказали в украинском оборонном ведомстве.

Эффективность проекта

По словам Федорова, сейчас в рамках проекта работает более 1000 экипажей. В январе-феврале "они уничтожали каждого третьего российского захватчика", отметил министр. Именно поэтому в январе потери оккупантов на фронте превысили количество мобилизованных.

На отдельных участках фронта враг терял до 170 военных на один квадратный километр продвижения, отметил глава Минобороны.

По его убеждению, сочетание проекта "Линия дронов" с программой базового обеспечения бригад "позволит достичь показателя до 50 тысяч потерь врага ежемесячно".

Сотрудничество с Нидерландами

Как отмечается, во время встречи "стороны обсудили направления сотрудничества для развития взаимовыгодного партнерства". В частности, речь шла о:

поддержке программы F-16;

противодействии российскому "теневому флоту";

развитии радарного поля;

поставках артиллерийских боеприпасов повышенной дальности.

Делегации также договорились продолжить работу над запуском европейской инициативы по поиску решений для противодействия баллистическим угрозам.

В то же время Украина предложила Нидерландам доступ к собственным инновационным оборонным технологиям и решениям. Стороны договорились проработать создание механизмов для постоянного обмена данными между странами, добавили в министерстве.

О чем речь

Напомним, что в Силах обороны запустили проект "Линия дронов" еще в начале февраля прошлого года. Причем тогдашний министр обороны Рустем Умеров назвал его революционным и выразил надежду, что проект"кардинально усилит наши бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника".

И действительно, по данным на январь и февраль текущего года ежемесячные потери захватчиков на войне в Украине превысили количество мобилизованных.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в рамках "Линии дронов" в Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, беспилотники которого украинские бойцы ранее успешно испытали на поле боя.

