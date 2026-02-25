В Британии начал работу первый украинский оборонный завод: Залужный объяснил важность решения. Фото

В Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод. Это производственный комплекс компании Ukrspecsystems, беспилотники которого украинские бойцы испытали на поле боя.

Об этом сообщил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он отметил стратегическое значение завода.

"Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. А наши инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений", – отметил Залужный.

Поэтому, по словам экс-главы, запуск завода в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику и гарантирует непрерывность производства.

Как пояснил Залужный, центр инженерной экспертизы завода оставят в Украине, а производство интегрируют в иностранное оборонное пространство.

"Для Украины этот проект означает стабильность и возможность долгосрочного планирования. Для Британии – это усиление собственной оборонной индустрии, доступ к технологиям, проверенных в современной войне, и создание рабочих мест", – отметил Валерий Залужный.

По его словам, запуск украинского оборонного завода в Британии имеет не только экономическое или технологическое значение – это событие имеет стратегическое измерение, ведь закладывает фундамент новой архитектуры европейской безопасности.

"Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности", – отметил посол.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Норвегия договорились о совместном производстве украинских дронов. Пилотную производственную линию планируют развернуть уже в ближайшее время.

