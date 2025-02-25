Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых на менее жестких условиях – Financial Times

Киев предварительно согласовал с Вашингтоном условия соглашения о редкоземельных ископаемых. В Украине надеются, что это улучшит отношения с администрацией Дональда Трампа и проложит путь к долгосрочным обязательствам США по безопасности.

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Об этом пишет Financial Times. В частности, из документа убрали сумму фонда в 500 миллиардов долларов.

Украинские чиновники заявляют, что Киев теперь готов подписать соглашение о совместной разработке своих полезных ископаемых, включая нефть и газ, после того, как США отказались от требований относительно права на 500 млрд долларов потенциального дохода от эксплуатации ресурсов.

Хотя в тексте отсутствуют явные гарантии безопасности, официальные лица утверждают, что стороны договорились о более выгодных условиях и представили соглашение как способ расширения отношений с США для укрепления перспектив Украины после трех лет войны.

"Соглашение о полезных ископаемых – это лишь часть картины. Мы много раз слышали от администрации США, что это часть более масштабной картины", – заявила Financial Times во вторник Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины и министр юстиции, участвовавшей в переговорах.

Напомним, что крайне тягостные условия первоначального проекта, которые президент Дональд Трамп представил как способ возмещения Украиной США военной и финансовой помощи после полномасштабного вторжения России в 2022 году, вызвали возмущение в Киеве и других европейских столицах.

После того как на прошлой неделе президент Владимир Зеленский отклонил этот первоначальный текст, Трамп назвал его "диктатором" и обвинил Украину в развязывании войны.

Окончательная версия соглашения, датированная 24 февраля, с которой ознакомилось издание, предполагает создание фонда, в который Украина будет вносить 50 процентов доходов с природных ресурсов для реинвестирования в экономику Украины. Соглашение исключает минеральные ресурсы, доходы от которых уже вносятся в украинскую государственную казну, то есть документ не будет покрывать текущую деятельность Нефтегаза или Укрнефти, крупнейших производителей газа и нефти в Украине.

Однако вопрос гарантий безопасности не включен в соглашение. Кроме того, ключевые вопросы, такие как размер доли США в фонде и условия соглашений о совместном владении, остаются для решения в следующих раундах.

Украинские официальные лица добавили, что соглашение было лишь "рамочным" и что никакие доходы не будут переходить из рук в руки, пока не будет создан фонд, что даст им время для устранения любых потенциальных разногласий.

Среди нерешенных вопросов – согласование юрисдикции соглашения. Президент Украины Владимир Зеленский также должен получить одобрение от украинского парламента на подписание документа. А оппозиция уже заявила, что в Верховной Раде проведут по меньшей мере горячие дебаты, прежде чем ратифицировать такое соглашение.

Каролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, заявила журналистам в 25 февраля, что "важно, чтобы это соглашение было подписано", хотя оно не предоставило новой информации о переговорах.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина ведет переговоры с США по разработке и переработке критически важных ископаемых, в частности, титана, лития, урана и редкоземельных металлов. На временно оккупированных территориях размещены ресурсы на сумму около 350 млрд. долларов, которые могут использоваться агрессором.

12 февраля США передали Украине первый драфт соглашения о партнерстве между странами. Этот документ должен стать частью дальнейших гарантий помощи украинцам Америки.

Украинская сторона взялась анализировать проект финансового соглашения с США по редкоземельным металлам. После того как Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах, предоставленный американской стороной, она передала его представителям США. Документ должны были подписать на Мюнхенской конференции безопасности.

В результате президент Украины Владимир Зеленский не поддержал предложение делегации Конгресса США о полезных ископаемых. Меморандум, предложенный американцами, предусматривал передачу Штатам 50% будущих залежей минеральных ресурсов Украины.

Впоследствии стало известно, что проект соглашения, которое Соединенные Штаты Америки предлагали президенту Владимиру Зеленскому, был кабальным, он выходил далеко за пределы контроля Вашингтона над критически важными полезными ископаемыми Украины. Он предусматривал доступ к портам, инфраструктуре, нефти и газу и в целом более широкой ресурсной базе нашей страны.

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