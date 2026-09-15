"Мы никогда не нападаем первыми": Зеленский объяснил, почему не действует объявленное Трампом энергетическое перемирие. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией, объявленном президентом США Дональдом Трампом 14 сентября. Глава государства заявил, что Украина готова соблюдать такое перемирие с Москвой, однако для этого РФ также должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Президент отметил разницу в атаках и подчеркнул, что Украина не наносит удары первой, а отвечает на российские удары, поэтому договоренность не может действовать в одностороннем порядке.

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Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CBS News. Глава государства пояснил, что для России понятие энергетики в первую очередь связано с продажей нефти и газа, тогда как для Украины это вопрос обеспечения населения электроэнергией.

Путин не собирается договариваться

Журналист CBS News спросил, существует ли сейчас прекращение ударов по энергетическим объектам, о котором заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что после заявления Трампа атаки с обеих сторон продолжились.

Зеленский в ответ подчеркнул, что Киев готов к энергетическому перемирию, но его соблюдение зависит от поведения России. А Путин "даже не думает" договариваться.

"Путин не уважает, не видит и даже не думает о том, как договариваться с людьми. Вот почему мы отвечаем. Мы никогда не нападаем первыми", – заявил президент.

Зеленский объяснил разницу между Украиной и Россией

По словам президента, во время беседы со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером эта тема также затрагивалась. Украинская сторона тогда заявила о готовности поддержать прекращение ударов по энергетике, но подчеркнула принципиальное различие между атаками на энергетические объекты Украины и России.

"Я сказал: послушайте, мы готовы к энергетическому прекращению огня, но вы должны понимать, что это означает для нас", – сказал Зеленский.

Он пояснил, что для России энергетика является источником доходов от экспорта нефти и газа, которые Путин направляет на продолжение войны против Украины.

"Для Путина энергетика – это продажа нефти, продажа газа. Для нас энергетика – это обеспечение наших людей электричеством. Вот и все", – подчеркнул президент.

Киев готов к перемирию, но только взаимному

Таким образом, Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не отвергает предложенный Трампом формат, но настаивает на его взаимном выполнении. Киев рассматривает защиту собственной энергетической инфраструктуры как непосредственный вопрос безопасности гражданского населения, тогда как удары по российским нефтеперерабатывающим и другим энергетическим объектам России имеют иное значение – в частности, они могут влиять на способность Москвы получать средства для ведения войны.

Президент Украины четко дал понять, что Киев готов выполнять договоренности, но не намерен оставлять без ответа российские атаки.

Как сообщал OBOZ.UA:

14 сентября президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social написал, что Украина и Россия договорились воздерживаться от ударов по энергетическим объектам друг друга. По его словам, Украина согласилась не наносить удары по российским энергообъектам, а РФ, в свою очередь, согласилась не наносить удары по украинским.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить уничтожение критической инфраструктуры России, если государство-агрессор будет соблюдать аналогичные договоренности. По его словам, Киев ожидает конкретики от партнеров по обеспечению надежного и долгосрочного прекращения таких ударов.

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