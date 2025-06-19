Украина и Россия продолжат обмен телами погибших, но в новом формате – ГУР

В рамках следующих обменов военнопленными Украина и Россия продлят обмен телами погибших. Но этот процесс больше не будет привязан к переговорам в Стамбуле.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что сегодня, 19 июня, состоялся "не обмен, а очередной, уже пятый этап в рамках большого обмена".

"Что касается репатриации в рамках договоренностей в Стамбуле, то Украина получила от государства-агрессора тела 6000 погибших, по утверждению россиян, граждан Украины, в том числе защитников. Далее идет процесс идентификации и проверки, это подробно комментировало Министерство внутренних дел. То есть работа в этом направлении не закончена и будет продолжаться в дальнейшем", отметил Юсов.

По его словам, "репатриационные мероприятия будут продолжаться уже в другом режиме, независимо от договоренностей в Стамбуле".

Как сообщал OBOZ.UA, 9, 10,12, 14 и 19 июня Украина и Россия обменялись военнопленными. Масштабный обмен в формате "всех на всех" в рамках предыдущих договоренностей будет проходить в несколько этапов и продлится еще ближайшие дни.

Сегодня домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет.

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой в понедельник и вторник, пока нет, не разглашается и общее количество, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

Отметим, что количество освобожденных пленных пока не разглашается из соображений безопасности. Цифры будут объявлены после того, как обменный процесс будет завершен.

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