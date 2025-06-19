Радость, объятия и слезы на глазах: как родные встречали защитников из вражеского плена. Фото и видео

В Украину из российского плена 19 июня вернулись бойцы ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, которые нуждаются в лечении из-за ранений или имеют тяжелые заболевания. Бойцов, большинство из которых были в плену с 2022 года, встречали с объятиями и слезами родные.

Видео дня

На месте встречи побывал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Теперь бойцы будут проходить лечение.

Бойцов встречали их друзья и родные.

Своего брата возле больницы ждала жительница Чернигова. 53-летний защитник Украины Александр Куц попал в плен 2 апреля 2024 года. Сначала родным сообщили, что военный пропал без вести, позже стало известно, что он в плену.

"Он позвонил, мы буквально секунду поговорили, потому что другим освобожденным тоже надо было позвонить. Мы считали дни. 2 апреля 2024 года мне позвонили и сказали, что он пропал без вести. Это очень тяжело. Теперь эмоции переполняют. Я ему сказала, что буду ждать возле больницы", – отметила она.

Также из вражеской неволи вернулся еще один черниговец. Он находился в неволе 40 месяцев, все это время его дома ждала семья.

На месте встречи с освобожденными защитниками Украины собрались также семьи бойцов, которые еще не вернулись из российского плена. Практически во время каждого обмена приходят люди, которые разыскивают своих родных, о которых, к сожалению нет известий.

Они держали в руках фото своих мужей, братьев или отцов в надежде, что кто-то из освобожденных бойцов подтвердит, что видел их в плену.

19 июня состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Домой удалось вернуть воинов Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Этот этап обмена пленными в категории "тяжелобольные и раненые" состоялся согласно договоренностям в Стамбуле. Из российской неволи освобождена группа защитников, имеющих ранения и существенные проблемы со здоровьем.

В сети опубликовали трогательное видео, на котором освобожденный из плена 19 июня украинский пограничник впервые звонит своим родным. Завернутый во флаг Украины бывший российский пленный говорит сыну по телефону: "Солнышко, я уже дома. Я уже в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, сеть тронуло видео освобожденного героя, который искренне признался, что очень ждал этого дня. Защитник сказал, что надеялся вернуться домой и ожидал этого.

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