Обмен пленными: стало известно, почему не озвучивают количество освобожденных украинцев

В рамках одного из этапов масштабного обмена военнопленными с Россией в понедельник, 9 июня, в Украину вернулись бойцы в возрасте до 25 лет, а также военные с тяжелыми ранениями и заболеваниями. Однако количество освобожденных пленных сейчас не разглашают из соображений безопасности.

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Цифры будут объявлены после того, как обменный процесс будет завершен. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Там отметили, что это уже 66-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения РФ. Этот обмен продлится еще несколько дней.

"66-й обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса. Украина последовательно работает над реализацией формулы обмена "всех на всех" во всех категориях", – сказано в сообщении.

В КШППВ также добавили, что среди освобожденных сегодня есть представители Военно-Морских сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Некоторые из них находились в плену с первых дней полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июня Украина и Россия начали масштабный обмен военнопленными, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Домой возвращаются раненые и тяжелораненые, а также бойцы младше 25 лет.

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