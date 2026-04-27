Украина и Норвегия запускают совместное производство mid-strike дронов: что известно

Украина и Норвегия создают первое совместное производство беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины. Первые поставки ожидаются уже летом этого года.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Планируется изготовить несколько тысяч дронов mid-strike, проект будет финансировать норвежская сторона.

Соглашение уже подписали в Киеве посол Норвегии в Украине Ларс Рагнар Аалеруд Хансен и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев. Также это соглашение предусматривает развитие комплексного промышленного сотрудничества, включая проведение исследований.

Дроны будут изготавливать на территории Норвегии. Указано, что финансировать проект норвежская сторона будет за счет средств, которые направляются дополнительно к ранее предусмотренным $7 млрд оборонной поддержки Украины в 2026 году.

"Соглашение открывает возможность масштабирования производства украинских технологий, которые уже доказали свою эффективность на поле боя, и усиление оборонных возможностей обеих стран", – заявили в министерстве.

Отметим, что мидлстрайк-дроны – это дроны, которые работают на дистанции примерно 50-200+ км, несут значительно более тяжелую боевую часть, имеют лучшую навигацию, живучесть и устойчивость к РЭБу по сравнению с FPV, но при этом остаются в разы дешевле крылатых или баллистических ракет малого радиуса действия.

Помощь Норвегии для Украины

Норвегия в этом году в целом планирует направить более $1,5 млрд на закупку вооружения украинского производства для Сил обороны Украины.

"Спасибо Норвегии за системную поддержку и фокус именно на тех возможностях, которые критически нужны Украине. Проекты по совместному производству и базовому гарантированному обеспечению бригад дронами непосредственно усиливают наши силы на поле боя. Норвегия получает возможность производить технологии, которые доказали свою эффективность, а Украина – дроны, необходимые для перехвата инициативы на фронте. Это настоящее win-win партнерство", – отметил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По словам министра обороны Норвегии Торе Оншууса Сандвика, благодаря опыту, полученному в рамках этого проекта, Норвегия сможет наращивать производственные возможности по критически важному направлению.

"Поддержка борьбы Украины – это самое важное, что мы делаем для безопасности Норвегии. Это сотрудничество, которое выгодно обеим странам. Это важный и конкретный шаг к углублению норвежско-украинского сотрудничества, который одновременно укрепляет оборонную промышленность Норвегии и дает Украине возможность производить дроны в безопасных условиях на территории Норвегии", – подчеркнул он.

