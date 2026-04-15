Норвегия наконец передала Украине шесть самолетов F-16: премьер Стере объяснил причину задержки

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что его страна уже передала Украине шесть обещанных истребителей F-16. Вскоре эти самолеты, которые ремонтируются в Бельгии, будут включены в состав украинских Воздушных сил.

Об этом Стере сказал 14 апреля на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Осло. Он отметил, что это были истребители, которые не находились в активной эксплуатации в Норвегии, поскольку она уже несколько лет имеет более современные F-30.

"Поэтому это были самолеты, которые нуждались в подготовке к включению в состав украинских ВС... И я думаю, что первые самолеты скоро будут введены в эксплуатацию", – сказал политик.

По его словам, эти F-16 сейчас являются собственностью Украины, их ремонтируют и готовят техники в Бельгии по соглашению, заключенному также со США и с Киевом.

Другие страны, которые передали свои истребители такого же типа, предоставили их в рабочем состоянии, объяснил Стере, комментируя задержку.

Напомним: на днях стало известно, что две страны из коалиции истребителей – Бельгия и Норвегия – до сих пор не передали Украине ни одного F-16, хотя обе присоединились к инициативе усиления Воздушных сил ВСУ этими самолетами еще в 2023 году. В общем, как сообщалось, у них "зависли" 36 истребителей – едва ли не половина из обещанных Киеву партнерами.

Отмечалось, что Норвегия, которая официально обещала Украине шесть самолетов, имеет проблемы с восстановлением и ремонтом истребителей на заводе Sabena Engineering в Бельгии. Там находятся все шесть истребителей – два из них участвовали в процессе обучения украинских пилотов и в конце концов требуют ремонта, и еще четыре вообще были отправлены машинокомплектами.

Об этом писали и норвежские медиа. Министр обороны Норвегии подтвердил, что самолеты остаются в бельгийской мастерской. Он отметил, что Украина вместе со странами-донорами определяет приоритеты выполнения работ в Sabena, в частности по подготовке новых самолетов и технического обслуживания тех, которые уже используются Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы Минобороны Украины Михаила Федорова, Бельгия в этом году выделяет 1 млрд евро оборонной помощи нашей стране. Также Брюссель подтвердил намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставки запчастей для имеющихся самолетов.

