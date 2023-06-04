Украина хочет услышать конкретный план вступления в НАТО, после победы процесс должен быть быстрым – Минобороны

Украина хочет получить конкретику касательно того, какие шаги ей предстоят на пути в НАТО. Пока развязанная Россией война продолжается, вступление в Альянс невозможно, однако после победы это должно произойти быстро, считают в Министерстве обороны Украины.

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Об этой теме в комментарии Politico на полях форума "Диалог Шангри-Ла" 4 июня высказался заместитель главы МО Владимир Гаврилов. "Мы хотели бы услышать план или дорожную карту, или перечень действий, которые должны предпринять обе стороны – НАТО и Украина – для достижения членства в очень короткий период времени", – сказал он.

В издании отметили, что присоединение Украины к военному блоку стало горячей темой в преддверии июльского саммита НАТО в Вильнюсе (Литва). Он должен состояться 11-12 июля.

Гаврилов признал: пока война не закончилась, вступить в Североатлантический Альянс не выйдет. В то же время, высказал уверенность представитель министерства, "мы должны понимать, что после победы наш процесс присоединения к блоку будет очень, очень коротким".

В течение переходного периода Украина будет вести переговоры о системе гарантий безопасности. Они должны включать в себя обязательства стран НАТО помочь Украине выиграть войну, обязательства экономической помощи, продления санкций и других форм давления на Россию.

НАТО, по словам Гаврилова, должно предоставить Киеву список шагов, которые необходимо предпринять, "с четким подтверждением того, что Украина является законным кандидатом" на членство в Альянсе.

Как писал OBOZREVATEL:

– 1 июля в Молдове на встрече Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе "требуется четкое приглашение Украины к членству", а также гарантии безопасности на пути вступления в военный блок.

– В интервью The Wall Street Journal глава государства сказал, что ожидает "четкий сигнал" для Украины на саммите стран НАТО. Если же этого не будет, представителям нашей страны "нечего делать" на этой встрече.

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