Украина хочет приобрести оборонный пакет: Зеленский уточнил, о чем планирует поговорить с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7. Одной из ключевых тем будущих переговоров, по словам главы государства, станет оборонная помощь Украине, в частности возможность закупки оружия.

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Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене. Он ответил на вопрос журналистов с просьбой прокомментировать недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном сокращении американской военной помощи для Украины.

По словам президента, после российского полномасштабного вторжения Соединенные Штаты поддерживали Украину очень сильно, когда европейское оборонное производство еще было на низком уровне. Он добавил, что трудно представить ситуацию, в которой жить и воевать придется без американской помощи.

Зеленский также обратил внимание, что Украина пока получает оружие, которое было одобрено еще при президентстве Джо Байдена. О новой помощи пока речь не идет.

"Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече – относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Уверен, что у нас будет такая возможность. По крайней мере, рассчитываю на это", – заявил украинский лидер.

Кроме этого, на саммите G7 украинская сторона хочет обсудить вопрос санкций против России и замороженных активов.

"Нам нужен прайскеп на энергоносители, нефть российскую", – подчеркнул Зеленский. Он отметил, что всем нужно работать над укреплением союза США и Европы.

По данным Axios, Зеленский и Трамп встретятся на саммите G7 в Канаде, который проходит с 15 по 17 июня на курорте Кананаскис (провинция Альберта). Также глава Белого дома пообщается лично с премьер-министром Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что в ОП надеются организовать встречу главы государства Зеленского с Трампом на полях саммита G7 в Канаде. Ожидается, что украинский президент прибудет на саммит в качестве гостя уже завтра, 17 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встречались 26 апреля в Ватикане, куда они приехали для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Их встреча состоялась в формате тет-а-тет в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика и длилась всего 15 минут.

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