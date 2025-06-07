В Офисе президента готовят встречу Зеленского с Трампом на саммите G7 в Канаде: что известно

В Офисе президента Украины надеются организовать встречу главы государства Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Она может состояться на полях саммита G7, который пройдет в Канаде 15-17 июня.

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Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал в эфире телемарафона. Он рассказал, что было первым шагом к подготовке этого разговора обоих президентов.

По словам Ермака, визит в США украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер Юлия Свириденко, имел целью, в частности, и подготовку возможной встречи Зеленского и Трампа во время саммита G7.

"Наш визит был подготовкой, в том числе к, я думаю, что встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов подготовки этого разговора", – отметил руководитель ОП.

По словам Ермака, украинская делегация встретилась почти с половиной членов Сената и руководителями ключевых комитетов обеих палат Конгресса США, чтобы объяснить позицию Украины относительно войны и санкций против России.

Руководитель Офиса президента отметил, что в Конгрессе "есть четкое понимание" необходимости поддержки Украины.

Напомним, что последний раз президент Украины Владимира Зеленского и президент США Дональда Трампа встречались 26 апреля в Ватикане, когда они приехали туда для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Их встреча состоялась в формате тет-а-тет в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика. Она длилась всего 15 минут и была первой после словесной перепалки между президентами в Белом доме 28 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Ватикане "самой предметной", хоть и была она достаточно короткая. По его мнению, формат тет-а-тет сработал лучше предыдущих попыток благодаря "правильной атмосфере самого разговора".

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