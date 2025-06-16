Трамп и Зеленский встретятся на саммите G7 в Канаде – Axios

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп встретятся на саммите G7 в Канаде. Мероприятие началось в воскресенье, 15 июня, на курорте Кананаскис в провинции Альберта и продлится до вторника, 17 июня.

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Об этом сообщает издание Ахіоѕ. В состав G7 входят лидеры США, Канады, Франции, Италии, Японии, Германии и Великобритании.

Традиционно во встрече принимают участие и представители Европейского Союза, а также приглашенные лидеры других стран. На этот раз их пригласил премьер-министр Канады Марк Карни. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил свое участие в саммите.

По сообщению Белого дома, Трамп планирует встретиться с Зеленским, Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Последний раз Зеленский и Трамп виделись во время похорон Папы Франциска в апреле.

Также, впервые на саммит G7 прибудут новоизбранные лидеры: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Японии Сигеру Исиба.

Нынешний саммит проходит на фоне недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, а также на фоне растущих разногласий между США и некоторыми союзниками по вопросам Газы, войны в Украине и инициатив Дональда Трампа по новым пошлинам, в частности в отношении Канады.

Как отмечает издание, Дональд Трамп направляется в Канаду на фоне повторяющихся заявлений, которые воспринимаются как угроза суверенитету северного соседа. В течение последних месяцев он неоднократно выражал заинтересованность в аннексии Канады и фактически втянул ее в торговую войну, введя таможенные ограничения.

Во время недавней встречи в Белом доме премьер-министр Канады Марк Карни четко дал понять Трампу, что страна не имеет никакого намерения становиться 51-м штатом США.

Это не первое проявление напряженности в отношениях, во время своего первого президентского срока Трамп сорвал саммит G7 в 2018 году, который также проходил в Канаде, разорвав соглашение, достигнутое мировыми лидерами. Тогда он раскритиковал премьер-министра Джастина Трюдо, назвав его в соцсетях "крайне нечестным и слабым".

Напомним, ранее Андрей Ермак отмечал, что в Офисе президента Украины надеются организовать встречу главы государства Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, которая может состояться на полях саммита G7, который пройдет в Канаде.

Как сообщал OBOZ.UA, последний раз президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встречались 26 апреля в Ватикане, когда они приехали туда для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Их встреча состоялась в формате тет-а-тет в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика и длилась всего 15 минут.

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