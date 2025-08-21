Украина готовит военную компоненту гарантий безопасности: Ермак раскрыл детали

Официальный Киев готовит военную компоненту гарантий безопасности для Украины. Над этим уже началась активная работа.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он добавил, что сразу после возвращения из Вашингтона провел первый и очень длительный координационный разговор с советниками по нацбезопасности, которые представляют Германию, Италию, Францию, Великобританию, Финляндию, а также ЕС и НАТО.

"Вместе идем четко по приоритетам, которые определили лидеры. Все должно быть очень конкретным и действенным, чтобы исключить повторение агрессии. Помним ошибку "Будапешта" и десятилетий декларативных заявлений. В наше время точно без ошибок", – говорится в сообщении.

В частности, разрабатывается порядок необходимых действий, если российская сторона и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать договоренность о двусторонних и трехсторонних форматах встречи лидеров. Впрочем, подчеркнул Андрей Ермак, Украина готова к любому формату разговора о честном окончании войны.

"Мы благодарны президенту Трампу, всем в Америке, всем в Европе за поддержку. Соответствующие шаги должны сделать россияне, или – почувствовать дополнительное действительно болезненное давление мира. Договорились с партнерами координировать позиции на ежедневной основе. Спасибо всем за конструктив!" – резюмировал Ермак.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который является аналогичным 5 пункту НАТО. При этом предложение, которое продвигает Мелони, не предусматривает фактического членства Украины в Альянсе.

Как сообщал OBOZ.UA, представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Это произошло после заявления президента Дональда Трампа о намерении оказать поддержку Киеву в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую Вашингтон может предложить Украине, кроме поставок вооружения.

