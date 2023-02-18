Украина должна освободить Крым, Британия передаст дальнобойные боеприпасы, – Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал поддержать Украину в ее стремлении освободить Крым от российских оккупантов. Он также заявил, что Лондон отправит Украине дальнобойные боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

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С соответствующей речью Сунак выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Sky News. "Нам нужна военная стратегия по Украине, чтобы получить решающее преимущество на поле боя, чтобы выиграть войну, и политическая стратегия, чтобы выиграть мир", – сказал он.

Премьер Британии добавил, что для победы Украине нужно больше артиллерийских бронированных машин и систем ПВО, поэтому сейчас пришло время удвоить западную военную поддержку.

"Мы должны помочь Украине защитить свои города от российских бомб и иранских дронов, и поэтому Соединенное Королевство будет первой страной, которая передаст Украине оружие большей дальности, и поэтому мы работаем с нашими союзниками, чтобы передать Украине самые передовые системы ПВО и создать Воздушные силы, которые им нужны для защиты своей страны", – заявил Сунак.

Политик добавил, что Британия также готова "помочь любой стране" передать Киеву истребители, "которые Украина может использовать сегодня", но прежде необходимо обучить украинских пилотов "использованию самых современных самолетов" – именно это делает Лондон, "чтобы Украина могла защищать свою безопасность в долгосрочной перспективе".

По его словам, на карту в войне поставлено больше, чем безопасность и суверенитет одной нации.

"Вторжение России, ее отвратительные военные преступления и безответственная ядерная риторика являются симптомами более широкой угрозы всему, во что мы верим", – сказал он.

Сунак добавил, что в феврале Великобритания поставила Киеву столько же военной техники, сколько за весь 2022 год.

"Мы стали первой страной в мире, которая предоставила Украине танки, и первой, кто обучал пилотов и морских пехотинцев, мы дали 2,3 млрд фунтов в прошлом году и мы дадим столько же или больше в 2023", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Риши Сунак призвал "удвоить" поддержку Украины и предоставить ей гарантии безопасности. При этом Лондон рассматривает возможность передачи истребителей Украине. Британия готова начать обучение украинских пилотов на самолетах "Тайфун", что станет первым шагом к таким поставкам.