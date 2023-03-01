Блог | Сергей Борщевский: Украина должна быть готова к распаду России

Почну з короткої цитати: "Захід на початку 1990-х припустився помилки, дозволивши Росії підвестися з колін. Не можна це повторювати. Світу було б комфортніше жити, якби на її території існували невеликі незалежні держави. Уявіть глобус без РФ. Там будуть мирний Дагестан, Башкортостан, Татарстан. Правда, гарно?"

Видео дня

Це слова з мого інтерв'ю журналу "Країна", сказані рік тому - під публікацією дата: 1 березня 2022 року. Не знаю, що думали про мене тоді читачі. Ворог під Києвом, а я про розпад Росії.

Про розпад Росії як передумову миру на планеті Земля я говорив тоді і моїм іспаномовним слухачам у програмах новин РТБ "Марті" (Маямі, США).

Зараз про ймовірність розпаду Росії говорять багато.

"Захід повинен готуватися до розвалу Росії", - заявив у коментарі Суспільному новообраний президент Чехії Петр Павел.

Розпад Росії, традиційно звинувативши в усьому Захід, припустив навіть Путін. ТАСС наводить його слова: "Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її уламками, може не зберегтися - будуть московити, уральці тощо".

24 лютого вітчизняні ЗМІ поширили міркування президента України про майбутнє Росії: "Мені все одно. Я вважаю, що вони мають свою державу і вони повинні думати про свою державу".

Був колись анекдот: вбігає до хати хлопчик і кричить: - Вуйку, по радіо щойно передали, що москалі на Місяць полетіли!" Вуйко неквапно виймає з рота файку і питає: - Усі полетіли?

Якщо в такому сенсі, то й мені байдуже майбутнє Росії та її фауни - нехай хоч усі на Місяць полетять.

Але сьогодні розпад Росії на порядку денному, і якщо, за словами президента Чехії, Захід повинен до цього готуватися, то Україна тим паче. І вже сьогодні слід окреслити бачення проблеми та зовнішньо- і внутрішньополітичні задачі, що з цього бачення випливають.

Не втомлюватись пояснювати партнерам, що свого часу вони помилилися щодо Росії, і сьогодні українці тисячами життів розплачуються за ту давню помилку. Пояснювати, що іншою Росія не стане, а тому в інтересах людства її розпад на невеликі демілітаризовані країни, позбавлені імперських амбіцій.

Задач багато - політичних, військових, економічних та інших. І що надзвичайно важливо: на випадок розпаду Росії - жодних біженців, жодних переселенців звідти. Їм тут не місце.