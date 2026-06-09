'Не будет никаких поблажек': Туск объяснил, как именно Польша будет поддерживать евроинтеграцию Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Варшаве, что его страна будет поддерживать евроинтеграцию Украины, но не будет предоставлять никаких особых условий на пути к членству в ЕС. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции 9 июня.

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Об этом заявил Туск во время общения с журналистами в столице Польши, передает Укринформ. По словам главы польского правительства, поддержка Украины остается неизменной, однако процесс вступления в Евросоюз должен происходить в соответствии с установленными критериями.

Позиция Варшавы

Туск подчеркнул, что Польша не будет торговать своей поддержкой европейских стремлений Украины. В то же время он подчеркнул, что украинская сторона должна выполнить все необходимые требования для вступления в ЕС.

"Не будет никаких поблажек с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, безопасными и выгодными для Польши", – сказал польский премьер.

Он также дал понять, что Варшава рассматривает процесс расширения Евросоюза как такой, который должен происходить на общих для всех кандидатов условиях.

Переговоры о вступлении

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что 15 июня Европейский Союз официально откроет переговоры о вступлении Украины. Она также заявила, что Европейская комиссия не заинтересована в том, чтобы двусторонние споры между государствами влияли на процесс расширения блока.

По словам Кос, Еврокомиссия готова способствовать поиску взаимопонимания между сторонами в случаях, когда возникают спорные вопросы.

Отдельно в польско-украинских отношениях в последнее время обсуждались исторические темы. В частности, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в минувшие выходные посетил Варшаву, где провел встречи в Канцелярии президента Польши и Совете министров относительно напряжения в отношениях между двумя странами из-за сложных страниц общей истории.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что Президент Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за этого президент Польши Кароль Навроцкий хочет лишить украинского президент высшей государственной награды – Ордена Белого Орла, который вручил ему его предшественник, Анджей Дуда. Соответствующее обращение уже направлено в Капитулу Ордена Белого Орла.

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