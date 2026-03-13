'Украина действительно хочет увидеть свободный Иран': Зеленский встретился с наследным принцем Резой Пахлави. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта провел встречу с наследным принцем Ирана в из гнании Резой Пахлави. Стороны обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую военную операцию против иранского режима.

Украинский лидер подчеркнул, что наша страна поддерживает иранский народ в борьбе за свободу. Отдельно президент отметил, что Украина осуждает иранские удары по странам Ближнего Востока.

Что сказал Зеленский

"Встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави. Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую операцию против террористического режима. Принц и команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять собственную судьбу", – рассказал президент Украины.

Он подчеркнул: Украина "хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока".

Что сказал принц

В свою очередь Реза Пахлави осудил сотрудничество иранского режима со страной-агрессором РФ и подтвердил признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны обсудили усиление международного давления на иранский режим и его союзников, в частности Россию.

Наследный принц также рассказал о потерях, которые нанесли верхушке режима и в частности представителям Корпуса стражей исламской революции и силовых структур.

О ком речь

Шахзаде Реза Пахлави 1960 года рождения – глава династии Пахлави, наследник трона Ирана. Должен был занять престол после своего отца Мохаммеда Резы Пахлави, однако в результате так называемой "исламской революции" в Иране 1979 года был вынужден вместе с семьей покинуть Иран.

Реза Пахлави является одним из главных критиков действующей в Иране клерикальной исламской республики. Он основатель и лидер Национального совета Ирана, который сейчас запрещен в Иране.

Принц учился и даже служил в армии США, где он сейчас живет. Тем не менее, он выступает против военного вмешательства США и Израиля в дела Ирана.

Что предшествовало

В конце 2025 года Реза Пахлави первым выразил свою поддержку протестующим в Иране и призвал всех иранцев, в том числе силы безопасности и правоохранительные органы, присоединиться к протестам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не признает нового лидера Ирана Моджтаба, который является сыном ликвидированного Али Хаменеи. Зато глава Белого дома хочет лично принять участие в избрании следующего иранского руководителя.

