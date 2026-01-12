"Свобода уже близко": кронпринц Ирана призвал захватывать госучреждения и посольства

Кронпринц Ирана Реза Кир Пахлави заявил о начале новой фазы общенационального восстания. В обращении он призвал граждан к захвату государственных учреждений и иранских дипломатических представительств за рубежом.

Об этом, на фоне протестов, продолжающихся в стране, он сообщил на странице в Х (бывший Twitter). Кронпринц отметил, что за последние две недели, а особенно в течение четырех дней, общенациональные демонстрации подорвали основы власти Исламской Республики.

"Опираясь на ваш мощный ответ на недавние призывы и на полученный от вас общественный мандат, я объявляю новую фазу национального восстания с целью свержения Исламской Республики и возвращения нашего любимого Ирана", – сказал Пахлави в начале обращения.

Кронпринц призвал протестующих не только удерживать центральные улицы городов, но и считать законными целями учреждения и структуры, которые отвечают за пропаганду режима и отключение связи. Работникам государственных органов и представителям вооруженных и силовых структур он предложил выбор.

"Работники государственных учреждений, а также члены вооруженных и силовых структур имеют выбор: стать на сторону народа и стать союзниками нации или же выбрать соучастие с убийцами народа – и понести длительный позор и осуждение нации", – отметил Пахлави.

Кроме того, он напомнил, что иранские посольства и консульства в разных странах принадлежат народу и призвал заменить символику Исламской Республики на национальный флаг Ирана.

"Все иранские посольства и консульства принадлежат иранскому народу. Пришло время украсить их национальным флагом Ирана вместо позорного знамени Исламской Республики", – говорится в заявлении.

Пахлави утверждает, что руководство страны подверглось "тяжелым ударам" и не имеет достаточных сил для репрессий.

"Мы стоим на пороге возвращения нашего любимого Ирана из-под власти Исламской Республики. Хаменеи и его режим уже получили несколько тяжелых ударов от ваших рук, и мы не должны позволить им ни минуты на восстановление", – подчеркнул кронпринц.

В то же время, насилие против протестующих он считает проявлением страха перед падением режима.

"Свобода Ирана близко. Пролитая кровь бессмертных сыновей и дочерей Ирана ведет нас по пути к победе. Мы не одни. Международная поддержка вскоре поступит. Ожидайте моих следующих сообщений. Очень скоро мы вернем наш любимый Иран из-под власти Исламской Республики, и празднование свободы и победы наполнят каждый уголок нашей страны", – отметил он в конце обращения.

Напомним, в результате массовых протестов в Иране погибли более 500 человек. Протесты продолжаются уже вторую неделю и стали самыми масштабными с 2022 года. Напряжение вокруг событий в Иране усилилось после заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал вмешательством в случае применения силы против демонстрантов.

Как сообщал OBOZ.UA,спецслужбы Ирананачали применять огонь на поражение против протестующих по всей стране. Режим Али Хаменеи инициирует крупные репрессии, а президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает людей, которые недовольны деятельностью аятолл.

