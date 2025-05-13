Уиткофф назвал три ключевых вопроса переговоров в Стамбуле и озвучил ультиматум Трампа

Стив Уиткофф, старший советник Белого дома и помощник Дональда Трампа, подтвердил, что в случае встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле на переговорах будут подниматься три ключевых вопроса. Речь идет о территориях, контроле над Запорожской АЭС и доступе Украины к водным путям.

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Также он озвучил ультиматум Трампа: если стороны не сядут за стол переговоров в ближайшее время, США могут отказаться от дальнейшего участия в переговорах. Об этом он сказал изданию Breitbart News.

Уиткофф надеется на мирный саммит, на котором Зеленский и Путин встретятся лично, чтобы договориться об окончании войны в Украине. Он добавил, что он и Дональд Трамп готовы изменить свой график поездок по Ближнему Востоку, чтобы прибыть в Турцию на потенциальную встречу.

Уиткофф заявил, что администрация Трампа хочет собрать обе стороны за одним столом и показать им: альтернатива мирному урегулированию вредит всем. Он подчеркнул, что США не могут просто отойти от конфликта, ведь это будет иметь негативные последствия.

В то же время он озвучил позицию Трампа: если прямые переговоры между Украиной и Россией не начнутся в ближайшее время, США могут отказаться от дальнейшего участия в переговорном процессе.

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров и если они не состоятся быстро, то он считает, что США должны отступить от этого конфликта, что бы это ни означало, и просто не принимать в нем участия", – сказал советник.

Среди главных тем, которые могут обсуждаться во время переговоров, Виткофф назвал вопросы территорий, контроль над Запорожской АЭС и доступ Украины к водным путям, в частности Днепра.

"Здесь есть вещи, которые, я думаю, не будет трудно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим вопросы между ними, а потом мы найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем. Мы физически это достигнем, и я думаю, надеюсь, что вскоре у нас будут хорошие новости, но если мы физически это сделаем, у нас, по моему мнению, есть большой шанс положить конец этому конфликту", - сказал он.

Советник Трампа добавил, что ЗАЭС сейчас является "бриллиантом в короне", учитывая количество электроэнергии, которую она может производить, поэтому это является "большой частью этой дискуссии". Также Уиткофф пояснил, что сейчас есть пять регионов в Украине, которые являются спорными между двумя сторонами - два из них находятся под сильным контролем России и три под смешанным контролем Украины.

Он отметил, что США ведут "неформальный разговор с обеими сторонами". Уиткофф общался как с украинцами, так и с высокопоставленными россиянами, будучи одним из главных эмиссаров Трампа, пытаясь договориться о решении и прекращении войны.

"Я говорил с Андреем Ермаком, я говорил с президентом Зеленским, я говорил с их министром обороны господином Умеровым. У нас действительно все хорошо - у нас позитивные дискуссии, позитивные отношения. Я говорил со всеми советниками по национальной безопасности, которые занимаются этим, из Англии, из Франции, из Германии, из Италии. И я говорил с президентом Путиным. Нет ни одного соглашения без подписи президента Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным - это то, против чего люди выступают, я не понимаю этой логики. Нам нужно говорить со всеми", - отметил Виткофф.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский согласился с инициативой Дональда Трампа о прекращении огня и заявил о готовности к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также надеется, что россияне не будут избегать встречи в Стамбуле, которая запланирована на 15 мая.

Трамп считает предстоящие переговоры РФ и Украины 15 мая в Стамбуле "очень важными". Он выразил надежду на положительные результаты и не исключил, что может присутствовать на этой встрече.

Ранее, 10 мая, лидеры "коалиции желающих" во время визита в Киев выдвинули предложение о введении безусловного 30-дневного прекращения огня между Украиной и РФ с 12 мая. В случае отказа Кремля было обещано усилить помощь Украине и санкционное давление на Россию со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Однако Владимир Путин проигнорировал это предложение и взамен потребовал возобновить прямые переговоры с Украиной в Турции с 15 мая. На это отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, что будет ждать диктатора в Стамбуле лично 15 мая.

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