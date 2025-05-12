'Я буду в Турции': Зеленский выразил надежду, что россияне не будут избегать переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский согласился с инициативой Дональда Трампа по прекращению огня и заявил о готовности к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Он также надеется, что россияне не будут избегать встречи в Стамбуле, которая запланирована на 15 мая.

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Об этом глава государства написал в Telegram, заметив, что слышал заявление американского президента, сказавшего "очень важные слова". Он подчеркнул, что Украина готова обеспечить режим тишины со своей стороны.

Зеленский подчеркнул, что поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня – достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. В то же время Украина этого действительно хочет и, по словам президента, "готова обеспечить тишину со своей стороны".

"Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов ко встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи", – заявил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог присутствовать на российско-украинской встрече в Турции. "Это правильная идея. Многие можем изменить", – добавил он.

Кроме того, глава государства поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность принять переговоры на самом высоком уровне, а также всех, кто помогает.

Напомним, что президент США Дональд Трамп считает предстоящие переговоры РФ и Украины 15 мая в Стамбуле "очень важными". Он выразил надежду на положительные результаты и не исключил, что может присутствовать на этой встрече.

"Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут получиться хорошие вещи. Остановить ужасное кровопролитие – это настоящая резня", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая лидеры "коалиции желающих" во время визита в Киев выдвинули предложение о введении безусловного 30-дневного прекращения огня между Украиной и РФ от 12 мая. В случае отказа Кремля было обещано усилить помощь Украине и санкционное давление на Россию со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов.

Однако Владимир Путин проигнорировал это предложение и потребовал возобновить прямые переговоры с Украиной в Турции с 15 мая. На это отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, что ждет диктатора в Стамбуле лично 15 мая.

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