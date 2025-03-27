'Участие Италии в развертывании миротворцев не предполагается': Мелони призвала привлечь США к следующему саммиту 'коалиции желающих'

Следующая встреча "коалиции желающих" могла бы состояться с участием США. Желание пригласить Вашингтон на переговоры в этом формате высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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Как передает агентство ANSA, глава итальянского правительства "подчеркнула важность продолжения работы с Соединенными Штатами для прекращения конфликта и достижения мира, который гарантирует суверенитет и безопасность Украины, надеясь на участие американской делегации в следующей координационной встрече". Политик не уточнила, когда и в каком формате это может произойти.

После саммита "коалиции желающих" в Париже, который прошел 27 марта, Мелони сообщила, что Италия не будет участвовать в потенциальном развертывании военных сил в Украине в случае мирного соглашения. Она сказала, что "не предусматривается никакого национального участия на местах".

"Сейчас важно иметь возможность распространить частичное прекращение огня на гражданскую инфраструктуру, такую ​​как школы и больницы, с целью достижения полного прекращения огня", – сказала премьер.

Напомним: в саммите в Париже в четверг приняли участие представители 31 страны и организации.

Ключевые участники – это президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

Также там присутствовал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, что ознаменовало возвращение страны к этим переговорам после пропуска предыдущих раундов в Париже и Лондоне.

Во Францию на саммит прилетел и президент Украины Владимир Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Кир Стармер приветствовал тот факт, что Европа "мобилизируется" для мира в Украине. По его мнению, это происходит "в масштабах, которые не видели десятилетиями".

– Как рассказал Владимир Зеленский, на встрече в Париже было принято решение по антироссийским санкциям, а также шла речь о новых пакетах поддержки и инвестициях в украинский оборонпром.

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