Инвестиции в украинский оборонпром и не только: Зеленский подвел итоги саммита в Париже. Видео

На саммите "коалиции желающих" в Париже одной из главных тем были гарантии безопасности. На встрече, в которой приняла участие 31 страна и организация, было принято решение по антироссийским санкциям, а также шла речь о новых пакетах поддержки Киева и инвестициях в украинский оборонпром.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам встречи. Он подвел итоги саммита в Париже.

Прежде всего, все участники встречи "коалиции желающих" согласились, что снятия каких-либо санкций с россиян до окончания войны не будет. Это важный объединенный сигнал, считает лидер государства.

"Снятие каких-либо санкций с России, пока не закончится эта война справедливым миром, – не будет. Это важный сигнал. Сигнал объединен от стран Европы. Не только от стран Евросоюза", – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что часть европейских стран подтвердила на саммите предоставление Украине новых пакетов военной помощи. Также на встрече речь шла об инвестициях в украинский оборонпром.

"Второе – это новые пакеты поддержки. Подтвердили некоторые страны Европы. И в целом видение поддержки увеличения отечественного украинского производства, инвестирование в это производство. Я думаю, что очень правильный шаг", – сказал лидер Украины.

Также, как отметил Зеленский, участники саммита договорились, что в ближайшие дни будут работать над инфраструктурой гарантий безопасности. Для этого в Украину приедут представители некоторых партнеров.

Президент сообщил, что в настоящее время этому вопросу уделяется много внимания. И одна из важных частей инфраструктуры гарантий безопасности – украинская армия, а именно финансирование и усиление ВСУ.

Также Зеленский подчеркнул, что все участники саммита "коалиции желающих" считают, что Россия не может диктовать правила защиты Украины.

"Сегодня общий упор всех стран, что не может Россия диктовать количество нашей армии. Ни сейчас, ни в будущем", – сказал президент.

И важно, чтобы в этом у России не было поддержки, подчеркнул Зеленский. По его словам, в большинстве стран в Европе его нет, и сегодняшняя встреча передает такой сигнал США.

"В Европе мы видим, что у них поддержки нет, в большинстве стран, по крайней мере, вся коалиция, которая сегодня собралась, все поддерживают, что Украина должна сохранить сильную армию, такую, которая сегодня противодействует российскому нашествию. И важно, чтобы такое отношение было и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому сегодняшняя встреча также передает такой сигнал США", – пояснил президент.

Кроме того, глава государства заявил, что сейчас увеличивается количество стран, которые готовы предоставлять Украине гарантии безопасности в небе, на земле, на море, системами ПВО.

"Есть много предложений от лидеров, и их стало больше", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что "в ближайшие дни" в Украину отправится франко-британская миссия сил сдерживания. Также возможно развертывание сил стран-союзников после предполагаемого мирного соглашения.

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