'Мы собрали вместе 30 стран': Стармер заявил о мобилизации Европы в масштабе, которого 'не видели десятилетиями'

Премьер-министр Британии Кир Стармер приветствовал тот факт, что Европа "мобилизируется" для мира в Украине. Политик подчеркнул, что это происходит "в масштабах, которые не видели десятилетиями".

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Такое заявление Кир Стармер сделал после встречи коалиции 30 поддерживающих Киев государств. Она состоялась в столице Франции, Париже, в четверг, 27 марта.

"Мы собрали вместе 30 стран, которые сегодня утром открыто сказали, что они давно не видели столь сильной Европы. И под этим я имею в виду Европу, а не институции в Европе", – также заявил британский лидер на пресс-конференции.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что российский диктатор Владимир Путин показал, что на самом деле не стремится быть добросовестным участником мирных переговоров. Он лишь на словах произносит обещания, не соблюдая их.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоялся саммит "коалиции желающих", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня лидеры обсудили совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель Вооруженных сил Украины и возможное размещение военного контингента в случае перемирия.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты в Украину, чтобы гарантировать стабильный мир после окончания войны. Однако эти страны нуждаются в гарантиях безопасности от США.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что идея введения западного контингента в Украину, продвигаемая на "коалиции желающих", не предполагает развертывания иностранных военных непосредственно на передовой. Он отметил, что линия столкновения не зафиксирована, и этот вопрос еще будет обсуждаться на переговорах между Украиной и Россией.

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