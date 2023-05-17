У Зеленского подтвердили, что президент ЮАР хочет приехать в Украину с 'мирной инициативой': подробности

В Офисе президента Украины подтвердили, что президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил желание приехать в Украину в составе "мирной" миссии от нескольких стран Африки. Президент Владимир Зеленский приветствовал такую инициативу, он готов выслушать гостей и рассказать им об украинской "формуле мира".

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Об этом 17 мая сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ. По его словам, соответствующий телефонный разговор Зеленского и Рамафосы состоялся 13 мая.

"Президент Украины приветствовал такую мирную инициативу. Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской "формуле мира" и пригласить присоединиться к ее реализации", – сказал Никифоров.

Напомним, 16 мая Рамафоса заявил о договоренностях с Зеленским и Путиным о "мирной миссии". По его словам, оба лидера готовы ее принять.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Заместитель главы ОП Игорь Жовква сказал, что Украина готова выслушать "мирные" предложения других стран, но единственный реалистичный план, который страна намерена реализовать вместе с партнерами по всему миру, – это план президента Зеленского.

– США обвинили ЮАР в возможных поставках оружия России грузовыми судами. В республике признали обвинения, но уверяют, что не давали разрешения на поставку.

– В ЮАР попросили президента РФ Путина не приезжать на саммит БРИКС из-за обязательства арестовать его согласно ордеру на арест, выданному Гаагой.

– В стране хотят предоставить диктатору "иммунитет" от ареста, для этого готовят необходимый законопроект.