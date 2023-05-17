В ОП отреагировали на заявление ЮАР о 'мирной миссии': готовы выслушать предложения

В ответ на инициативу ЮАР относительно "мирной миссии" в Офисе президента Украины сказали, что готовы выслушать все предложения по урегулированию войны в Украине. Правда, есть одно "но".

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Заместитель главы ОП Игорь Жовква прокомментировал заявление ЮАР и сказал, какой мирный план реалистичен. Об этом он заявил в интервью Sky News.

"Война идет на территории Украины. Поэтому единственным планом есть и будет украинский план", – сказал Жовква.

Замглавы ОП Зеленского отметил, что Украина готова выслушать предложения других стран.

"Мы готовы выслушать предложения некоторых стран. Мы знаем о китайских идеях. На прошлой неделе Киев посетил представитель президента Бразилии. Все предложения будут рассмотрены", – сказал представитель ОП Зеленского.

В то же время, он назвал единый реалистичный мирный план для Украины.

"Но единственный реалистичный план, который Украина примет и реализует вместе с нашими партнерами по всему миру, это план президента Зеленского", – заявил замглавы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ЮАР заявили, что президенты Украины и РФ готовы принять миссию от Африки по урегулированию войны в Украине. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что лидеры африканских стран намерены презентовать властям в Киеве и Москве собственный "мирный план".

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