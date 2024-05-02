Запад имеет варианты передачи Украине десятков российских миллиардов, но стремится минимизировать свои потери: интервью с Гетманом

Конгресс США расчистил путь конфискации российских государственных активов в пользу Украины, которые оцениваются в 300 миллиардов долларов и заблокированы в западных странах.

Большинство средств, а именно 200 млрд евро, хранятся в ЕС, который не желает конфисковать деньги, но хочет получить доступ к начисляемым на российские средства процентам. В прошлом году их общая сумма составила около 5 млрд евро. Но даже в этом направлении пока не совсем ясно – будет ли это решение юридически обосновано.

Генеральная Ассамблея ООН уже определила, что Россия совершила акт агрессии, противоречащий международному праву, и Москва должна понести за него ответственность. Единственная сложность состоит в том, что РФ как постоянный член Совбеза может заблокировать будущие процедуры по выполнению этого требования и вряд ли будет платить. Тогда опять же очевидным выбором становится обращение к уже заблокированным российским валютным резервам.

Своими мыслями по поводу процесса конфискации и передачи российских активов на Западе на нужды Украины в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

– С первого дня полномасштабной войны Украина требовала конфискации российских денег на Западе, однако там повторяли, что юридических механизмов для такого решения не существует. И вот недавно Конгресс США принял закон "Мир через силу в XXI веке", содержащий санкции против Ирана, Китая и – главное для Украины – арест замороженных российских активов и передачу их на нужды нашей страны. На ваш взгляд, это весомый шаг для решения этого вопроса? Как вы оцениваете это решение?

– Отчасти да, это решение, безусловно, важно, ведь создан прецедент. И европейские страны, по примеру Штатов, тоже могут внести соответствующие изменения в свое законодательство, чтобы иметь возможность на законных условиях начать эту процедуру.

В то же время, если в США замороженных суверенных активов РФ около 5-6 миллиардов долларов, то в ЕС, в разных странах, эта сумма составляет около 200 миллиардов долларов. Так что эти величины несопоставимы, поэтому, безусловно, американцы так смелы и пошли на этот необходимый для Украины шаг. Поэтому европейцам будет сложнее по многим причинам. Одна из главных – еще есть остатки европейского бизнеса в России, активы которого будут, скорее всего, арестованы и конфискованы, если будут конфискованы активы РФ. Конечно, этого в Европе не желают.

– Будет ли усиливаться давление США на другие страны с целью заставить их сделать то же самое, ведь большинство средств Центробанка РФ находятся во Франции, Германии и Бельгии, а они пока не горят желанием проводить конфискацию?

– Да, безусловно, давление усилится и уже есть неформальные переговоры между странами "Большой семерки" (G7). В июне должен состояться саммит этих стран, и предварительно есть информация, что будет положительное для нас решение. Но в чем будет состоять этот позитив, пока неизвестно.

Обсуждается ряд сценариев. Вряд ли речь идет о конфискации всех активов и передаче их Украине. Скорее всего, договорятся где-то посередине о полноценной заморозке активов и передаче нам процентов, которые являются доходами по этим активам.

– Кажется, что Запад до последнего играет с бандитами в некую интеллигентную игру, когда все должно быть исключительно по нормам международного права. Почему так, какие проблемы пугают ЕС и изменится ли их подход к вопросу полной конфискации?

– Здесь речь не только о международных правилах, хотя они тоже важны. Если бы речь была только об этом, то уже в течение двух лет войны европейцы изменили бы свое законодательство, внесли бы изменения в международные договоры и конфисковали бы эти активы. Но во-первых, эта сумма им необходима, они ведь все еще пытаются манипулировать и каким-то образом влиять на РФ.

И во-вторых, я повторяю, что значительная часть бизнеса еще не смогла выйти из России. И не потому, что она не хочет, а потому, что россияне создают безумные преграды. Просто невозможно так продать активы. Они продавались с дисконтом 20%. В настоящее время они продаются с дисконтом в 50%. Так что европейские компании пытаются "вырваться" из этой страны, но это нелегко. Поэтому, конечно, европейцы опасаются, ведь у них там тоже есть активов на 150 миллиардов, терять которые никто не хочет.

– Это основные причины, мешающие Евросоюзу?

– Из того, что мы видим в обсуждениях высших европейских чиновников, их намеков, да, эти две. Так что, по их мнению, нужно немного подождать, пока большинство компаний смогут выйти с рынка РФ, и тогда можно будет с активами распоряжаться свободнее. В то же время идея платить нам тем или иным способом проценты от этих активов тоже неплохая. Это 5 миллиардов долларов в год, которые очень необходимы нам.

А если это будет оплачено сразу, например на 5 или 10 лет вперед, то это уже 25-50 миллиардов – и это уже значительные средства. Это тоже на столе переговоров по G7 и Евросоюзу, и этот вопрос может быть решен в июне. Один из двух вопросов точно будет решен в нашу пользу: либо передавать по 5 миллиардов ежегодно, либо даже передать сразу в счет будущих процентов до 50 миллиардов.

– Российские миллиарды распределяются на суверенные активы Центробанка и деньги олигархов. С какими из них будет проще решить вопрос конфискации?

– С олигархическими гораздо проще. Уже есть примеры конфискации. Это пока небольшие суммы. От США мы получили 7 миллионов долларов конфискованных активов. Они уже поступают, и в этом направлении намного проще процедура конфискации. В Америке это, например, через заведение дела, через решение генерального прокурора, все согласно законодательству. Так что в отношении активов российских олигархов, а это около 100 миллиардов, процесс идет, но пока маленькими суммами.

– Вы отмечали, что Германия и Франция сохраняют нейтралитет в решении этого вопроса, потому что считают, что эти 200 млрд, замороженные в Европе, могут быть рычагом влияния на Путина во время возможных предстоящих переговоров.

– Очень сложно предположить, какой будет формат переговоров, но, безусловно, определенный рычаг в переговорах это будет иметь. К примеру, если они состоятся тогда, когда мы освободим часть территории и россияне, скажем так, будут видеть, что шансов у них удержать другие оккупированные территории нет, и все равно через несколько лет они перейдут Украине. Тогда эти 200 миллиардов могут сыграть определенную роль в этих переговорах. Мол, если РФ выходит с территории Украины сейчас, а не через 5 лет, размораживается определенная часть активов, а часть передается как репарации Украине.

То есть, безусловно, могут быть какие-то переговоры, но мы не угадаем, как и когда они будут происходить. В настоящее время нужно наращивать экономические санкции и военную мощь, чтобы мы были в условиях, когда переговоры будут для нас выгодными.

– Берлин является одним из самых ярых противников конфискации активов российского ЦБ. Якобы один из мотивов такого поведения – Германия беспокоится о том, что арест этих средств может послужить основой для новых исков против нее за преступления времен Второй мировой войны. Насколько такие опасения реальны?

– Мы в экспертной группе с экономистами постоянно обсуждаем разные санкционные случаи и такой угрозы не видим. Все те суды, которые происходили в прошлом веке, все назначенные репарации, они по большинству исков уже оплачены. Так что поднимать какие-то старые истории – это не будет иметь юридической перспективы в международных судах. Гораздо более весомым фактором является немецкий бизнес, оставшийся в РФ, и среди всех стран Европы у Германии больше всего активов. Вот это немцев действительно беспокоит.

– ЕС готовит 14-й пакет санкций против России. Уже есть некоторые детали этого пакета. Как вы прокомментируете очередной шаг Евросоюза по сдерживанию РФ?

– Из того, что есть в публичном доступе, там много пунктов о том, что они будут перекрывать лазейки в санкциях, которые уже введены. Так что, по сути, абсолютное большинство этого пакета направлено на перекрытие лазеек, и это, кстати, главное. Есть информация, что в этом пакете также будут санкции в отношении сжиженного газа. Это логично, ведь после того, как Европа отказалась от российского природного газа, от нефтепродуктов, осталось одно такое самое весомое направление, которое приносит России около 20 миллиардов в год. Поэтому отказ от него со стороны европейцев – это еще дополнительно будет где-то минус 10 млрд долларов в год. Но это никак не сравнить с тем, что Россия уже недополучает из-за санкций в отношении нефти и газа.

По продаже нефти россияне получали около 200 млрд долларов в год и по газу 150 миллиардов. Санкции в отношении газа привели к потере примерно 50% поступлений. По нефти им удается пока лавировать за счет двух огромных стран, которые не присоединились, к сожалению, к санкциям. Это Китай и Индия. Из-за того, что им выгодно покупать более дешевую нефть, то, к сожалению, эти страны нарушают санкцию в отношении ценового потолка, введенного Западом. На сегодняшний день они покупают не по 60 долларов за баррель, как указано в ограничениях, а по 70-75 долларов.

Поэтому лучшее, что можно сделать, это заставить все страны мира выполнять санкции в отношении ценового потолка, чтобы страны не могли покупать больше, чем по 60 долларов за баррель. Это можно сделать через дополнительные ограничения. Ведь именно в нефтяных прибылях и скрыта игла от этого российского "кощея".