"У вас сейчас будет другая страна": Буданов раскрыл подробности переговоров с Россией прошлым летом

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что в России ошибались в своих ожиданиях относительно завершения войны в 2025 году. Москва ошибочно считала мирные протесты "переворотом".

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Об этом он заявил в интервью телемарафону. По его словам, россияне думали, что война закончится во время прошлогодних антиправительственных протестов.

"Помню, год назад, когда были первые картонные протесты, тема была совершенно другая, просто интересный факт. Я как раз в один из дней проводил переговоры с россиянами. И вот разговор начался с того, что все, война закончилась, в принципе, не о чем говорить", – говорит Буданов.

Когда он уточнил, что россияне имеют в виду, они назвали протесты в Украине "переворотом".

"Говорят: "Мы все знаем, западники вложились, сейчас все сложится, в принципе, встреча прошла хорошо, но о других условиях сейчас будем говорить. У вас сейчас будет другая страна", – вспоминает глава ОП.

Россияне не понимают украинцев

По мнению главы Банковой, другим российским аргументом было то, что он якобы не понимает, что на протестах уже всё сделали "западные агенты". Но Буданов объяснил россиянам, что ничего дальше не будет.

"Ну, какие агенты? Перестаньте тратить деньги впустую на людей, которые подают вам откровенную дезинформацию или вообще ложные представления. Вы просто не понимаете, что происходит. Вы не понимаете Украину и так ее не поняли. Сейчас все успокоится, будут приняты соответствующие решения, и все будет хорошо. Так и произошло", — уверен Буданов.

Глава ОП объяснил россиянам, что дальше ничего не будет, и отметил, что россияне впоследствии признали свою ошибку.

"Да, они говорят: ну, мы ошиблись. А мы же так хотели, такой шанс. Нет, на самом деле это было просто в тот момент. Такие надежды", – заявил Буданов.

Напомним, ранее Кирилл Буданов заявлял, что переговоры Украины и России о прекращении войны вскоре могут возобновиться. В то же время перед Киевом по-прежнему стоит задача не сдерживать агрессию Москвы, а победить российскую армию.

Как сообщал OBOZ.UA, Буданов также говорил, что Россия должна заплатить за каждое совершенное преступление и компенсировать убытки, понесенные Украиной в результате полномасштабной агрессии. Он отметил, что Украина продолжает фиксировать все убытки, в частности расходы на гуманитарную помощь и разминирование территорий.

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